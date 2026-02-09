台積電收1815元 明天公布1月營收

台積電受惠先進製程需求熱，加上匯率與產能利用率提升，去年第四季財報繳出獲利佳績，毛利率衝達62.3%，營業利益率也達54%，雙雙超過財測高標並創新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股四大指數上周五大漲，科技股更是大反彈，晶圓代工龍頭台積電（2330）的ADR大漲5.48％，收348.85美元，激勵今股價跳空大漲，盤中最高達1835元，追平歷史高價，最後收1815元，上漲35%、漲幅1.97%，為收盤歷史次高價，市值47.06兆元，成交量3.64萬張。

台積電受惠先進製程需求熱，加上匯率與產能利用率提升，去年第四季財報繳出獲利佳績，毛利率衝達62.3%，營業利益率也達54%，雙雙超過財測高標並創新高，稅後純益達5057.4億元，季增11.8%、年增35%，每股稅後純益達19.5 元，創單季獲利新高。

台積電今年第一季預估美元營收達346-358億美元，以中位數估約季增4%、年增38%，依美元兌新台幣匯率31.6為假設基礎，新台幣營收約1兆933億元至1兆1312億元，季增4.5%-8.1%，毛利率63%-65%、營業利益率54%-56%，雙率皆可望續創新高。

展望今年，台積電預計今年晶圓製造2.0產業將年增14%，受惠先進製程與先進封裝等強勁需求，台積電預估公司今年全年美元營收將成長近30%，將又是強勁成長的一年。

台積電明天將公布1月營收，預期將走高。董事會也將決議去年第四季的股利政策。

