進能服攜手ORMAT 台灣首座10MW級以上地熱電廠明年商轉

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著生成式AI、高效能運算（HPC）與雲端資料中心快速擴張，全球正面臨前所未有的用電壓力。綠能環保股進能服（6692）宣布與全球地熱能源龍頭ORMAT（紐約證交所代碼ORA）簽署設備採購合約，主要用於新北市金山區開發台灣首座12.5MW全天候地熱電廠，不僅具備里程碑意義，更被視為因應AI用電浪潮的關鍵能源解方。

該地熱電廠預計2027年12月商轉，年發電量達1億度，可供應約3萬戶家庭用電，發電效益相當於約70MW太陽能。然而，相較太陽能與風電受天候影響、需仰賴儲能系統平衡供電，地熱具備24小時穩定輸出的「基載電力」特性，特別符合AI資料中心、半導體晶圓廠等高密度用電產業的剛性需求，成為再生能源中最貼近傳統電廠特性的綠能選項。

台灣位處太平洋火環帶，地熱資源潛力豐沛，卻因過往缺乏規模化投資與完整供應鏈，始終停留在示範階段。進能服指出，此次推動12.5MW案場，不僅是台灣第一座10MW級以上地熱電廠，更象徵地熱從潛力資源邁向可被AI與高科技產業採用的實質電力來源，為能源轉型補上關鍵拼圖。

