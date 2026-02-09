「三步驟」搞定多人送禮！LINE禮物群組功能升級

LINE禮物宣布「群組送禮」功能全面升級，單一群組可同時送禮的人數即日起上限提高至50人。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕農曆春節將近，年節送禮需求快速升溫，LINE禮物觀察指出，除了親友間互贈祝福，企業內部、團隊群組與合作夥伴往來的商務送禮也明顯增加。

因應多人同時送禮的多元情境，LINE禮物今宣布「群組送禮」功能全面升級，單一群組可同時送禮的人數即日起從原本10人提高至上限50人，讓用戶能直接在群組聊天室內一次完成大量送禮，提升年節互動的效率與便利性。

群組送禮以聊天情境為核心設計，用戶可在群組中選擇送禮模式、挑選商品並設定份數後送出，完成後系統會在聊天室中顯示訊息卡片，方便成員查看或領取禮物，同時也能即時掌握送禮狀態。此次人數上限擴增，鎖定家族群、朋友群與公司群等大型群組需求，讓新年祝福一次到位。

配合功能升級，LINE禮物即日起至2月12日推出群組送禮限時優惠，最高可享指定品牌6折，包括星巴克、7-ELEVEN、酷聖石與麥當勞等，並加碼抽LINE POINTS 888點、99元星巴克那堤及酷聖石贈品券。

春節期間，LINE禮物也同步啟動新年活動「祝福有禮物的話 用LINE亮出心意」，2月15日至2月28日凡於平台送出全站商品，即可參加抽獎，有機會獲得最高LINE POINTS 1萬點的新春紅包；另於2月13日至2月22日推出「馬年LINE群組送紅包」拜年活動，有機會抽最高1688點回饋。

【三步驟完成多人送禮】

步驟1：從群組直接送禮

在任一LINE群組聊天室中，點擊左下角「＋」加號選單，選擇「送禮物」，即可進入群組送禮介面，不必另外開啟App或私訊個別好友。

步驟2：設定送禮份數

進入LINE禮物頁面後，可看到送禮畫面，並設定要送出的禮物份數，單次群組送禮最高可送出50份。

步驟3：聊天中即可查看與領取狀態

接著系統會推薦適合的禮物清單，用戶可直接挑選想送的商品，例如超商商品券、咖啡、甜點等品牌，確認後送出；送禮完成後，狀態會顯示在群組聊天室中，讓成員查看與領取

