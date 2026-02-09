台灣邦交國準備再加1！宏都拉斯蝦採購量將超越斷交前 蝦農振奮

來自台灣的進口商宣布，他們具備購買宏都拉斯蝦的物流和財務能力，購買數量將達到或超過2023年斷交之前的水平。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中南美洲媒體報導，來自台灣的進口商宣布，他們具備購買宏都拉斯蝦的物流和財務能力，購買數量將達到或超過2023年斷交之前的水平。這項消息標誌著宏都拉斯水產養殖出口進入了一個新階段。而台灣在宏都拉斯設立大使館的可能性正成為一個關鍵因素。

據商界領袖稱，宏都拉斯總統阿斯富拉正在推動與台灣的外交對話和後勤進程，這種環境有利於恢復對台蝦類出口。

Centroamerica360報導指出，台灣企業主表示，他們可以立即接受蝦類供應。他們也表示，正在等待政府完善相關機制，以確保貿易穩定順暢。台灣私人企業代表證實，他們有足夠的設施來處理大量宏都拉斯蝦。他們也強調，有意與中美洲的歷史夥伴重建貿易關係。

這項承諾將提振全國水產養殖業。近年來，宏都拉斯養蝦行業失去了進入亞洲市場的優惠准入資格，面臨許多困難。

貿易重啟恰逢阿斯富拉總統上台。台灣進口商表示，阿斯富拉政府營造了有利於恢復與宏都拉斯貿易的信心氛圍。

進口商表示願意盡快恢復蝦類貨物的運輸。目標是使供應鏈恢復到2023年之前的營運狀態。

在此之前，宏都拉斯蝦在台北一直保持著很高的需求。該產品因其品質和穩定性而備受亞洲市場青睞。

宏都拉斯國家水產養殖協會（ANDAH）主席哈維爾·阿馬多爾表示，該協會對此消息持樂觀態度。他指出，台灣市場熟悉宏都拉斯產品，並且能夠提供合理的價格。

阿馬多爾回憶說，自2023年自由貿易協定到期後，該產業失去了競爭力。那一年，宏都拉斯蝦被徵收20%的關稅，導致出口減少。貿易中斷前，台灣消化了國內約40%的產量。價格高於其他國際市場的價格。

台灣市場的重新開放有望為宏都拉斯喬盧特卡和瓦列的蝦場帶來更大的穩定性。此前，由於國際蝦價下跌，許多蝦場的利潤微薄。

此外，台灣在宏都拉斯設立大使館的可能性正成為一個關鍵因素。當局和商界領袖希望此舉能加強貿易、創造就業機會，並鞏固該國南部的水產養殖業。

