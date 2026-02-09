銀價波動劇烈 Pandora將轉向鍍鉑金首飾

丹麥珠寶品牌潘多拉（Pandora）為降低銀價對公司業績的影響，宣布調整產品策略，將推出鍍鉑金（platinum-plated）首飾。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近期白銀價格劇烈波動，丹麥珠寶品牌潘多拉（Pandora）為降低銀價對公司業績的影響，宣布調整產品策略，將推出鍍鉑金（platinum-plated）首飾。

綜合媒體報導，潘多拉執行長巴比耶（Berta de Pablos-Barbier）表示，儘管潘多拉是備受消費者喜愛的珠寶品牌，但外界往往將其視為白銀交易公司，這種認知令人感到沮喪，因此公司希望擺脫這種形象，不再與單一商品捆綁。

為降低對白銀的依賴，潘多拉計畫將部分暢銷產品從銀製改為鍍鉑金設計，同時將產品線中銀製品的比例從約60%降至20%，並希望在2028年前完成此轉型。

對於鉑金價格遠高於白銀，潘多拉表示，公司會在合金基底上鍍鉑金，既可減少鉑金使用量，也有助控制成本，最終售價與銀製品相同，不會增加消費者負擔。

對於潘多拉改變產品策略之舉，珠寶歷史學家薇薇安貝克爾（Vivienne Becker）表示，鉑金具有高級、精英形象，即使是鍍在合金上的，人們仍會感受到其珍貴。她還指出，隨著黃金價格上漲，消費者偏好逐漸轉向白色金屬，而潘多拉此次的策略和宣傳是一個「聰明的行銷手法」，能吸引高端消費群體。

