美股投資手續費「99元吃到飽」 將來銀行美股AUM佔比激增

將來銀行推美股手續費99元吃到飽，成功吸引小資族

〔記者李靚慧／台北報導〕台股、美股頻創新高，純網銀也狂推手續費優惠。將來銀行NEXT BANK鎖定美股與美股 ETF 投資人，推出手續費「99元吃到飽」專案，迅速成為美股投資族最愛的平台之一。根據將來銀行統計，該行近3個月內，美股佔整體資產管理規模（AUM）佔比達14％、大增7倍，手續費優惠成功翻轉了該行客戶的資產配置結構。

AI 浪潮橫掃全球，成長動能強勁的美國科技股始終是市場焦點。適逢農曆春節年終與紅包資金入帳，將來銀行導入「上網吃到飽」概念，祭出市場唯一的「美股/美股ETF申購筆數無上限，手續費最高99元」活動，即日起至 3 月底前，無論是「單筆申購」或「定期定額」，每人手續費總額最高各僅收新台幣99元，對於追求成本極小化的小資族而言，成為最佳佈局美股的時機。

將來銀行表示，透過將來銀行 App，美股定期定額申購門檻最低僅需30美元、手續費0.1%（最高僅收 99 元），且至 6 月底前，不論單筆或定期定額，信託管理費均0元。讓國人最低可以30美元輕鬆買進輝達（NVDA）、谷歌（GOOGL）、Invesco納斯達克100指數ETF（QQQ）等高價科技股或ETF，達到「碎股輕鬆投」目的。

其次，透過純網銀的「一站式平台」，快速開戶後，透過銀行App即可輕鬆一鍵完成海外投資所需的換匯及匯款等流程，實現「換匯、匯款、投資」一條龍服務，解決海外券商入金繁瑣、電匯成本高昂的痛點，且投資過程有保障。

將來銀行表示，對追求穩健收益或有資金暫泊需求的投資人，即日起至3月15日前，新戶可享「美元3個月優利定存 6%」，既有客戶新資金也有「美元3個月定存3.8%」優利回饋，對於等待美股進場時機的投資人，也可獲得穩定的優利回報。

