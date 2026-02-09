別再亂選科系！「這些學位」畢業後最容易找到工作 企管最具優勢

美媒報導，畢業後最容易找到工作的學士學位。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕未來就業前景如何，是不少人選擇大學科系的參考依據。美媒報導，美國勞工統計局今年公布，從2024年到2034年期間，最具就業需求的前10大學士學位職缺。對仍在評估「念大學到底值不值得」的學生而言，這份名單提供了一條通往高就業機會的清晰路線，指出哪些科系最有可能帶來穩定工作。

報導指，隨著學費節節上升，加上許多剛畢業的學生難以找到對口工作，越來越多美國人開始質疑學士學位是否仍具投資價值。雖然數據顯示，大學學位整體而言仍是一項不錯的投資，但對於投出數百份履歷卻毫無回應的畢業生來說，這樣的結論未必能帶來太多安慰。

好消息是，某些學位確實能帶來更有利的就業前景。以企業管理（Business Administration）為例，該學位可對應未來十年職缺最多的10種工作中的6種，包括會計師、管理顧問與人力資源專員等職位。

以下是前10大熱門職業通常所需的學位。這些並非唯一的入行資格，但確實是各領域中最常見、最具代表性的學歷背景：

1.綜合與營運經理。學士學位：企業管理、管理學或財務

2.註冊護理師。學士學位：護理學

3.會計師與稽核人員。學士學位：會計學

4.軟體工程師。學士學位：電腦科學或軟體工程

5.其他商業運營專員。學士學位：企業管理或管理學

6.其他經理職位。學士學位：企業管理或管理學

7.管理顧問／分析師。學士學位：企業管理、財務或公共管理

8.小學教師。學士學位：小學教育或兒童發展，需持有教師執照

9.市場研究分析師與行銷專員。學士學位：行銷、心理學或企業管理

10.人力資源專員。學士學位：人力資源、企業管理或社會科學

名單中排名第一的是綜合與營運經理（General and Operations Managers），預計每年將新增約30萬8700個職缺，是所有需要學士學位的職業中最多的。這類職位通常負責規劃、指導、協調並監督公部門或私部門組織內的多個部門。若有志從事相關工作，通常建議攻讀企業管理、管理學或財務等相關學士學位。

部分學位雖然就業路徑較為專精，但需求依然強勁。例如，護理學士（Bachelor of Science in Nursing）可銜接至註冊護理師（Registered Nurse）職位，為職缺數量排名第二的職業類別；而電腦科學學位則有機會進入軟體工程師（Software Developer）行列。

