別再被榨乾！外媒點名2026年該「立刻停掉」8筆浪費支出

〔財經頻道／綜合報導〕不知道該從哪裡開始？美國理財網站《GOBankingRates》報導，不妨檢視以下這些單價看似不高、但長期下來相當驚人的支出項目。只要把它們從每月消費中剔除，就能省下不少錢，用在真正能帶來價值的地方。以下是2026年應該停止的8件支出，尤其是中產階級。

1.賀卡：生日、節日、畢業典禮，往往少不了一張賀卡。這些卡片印有精美圖片與制式祝福語，看似貼心，但問題是真的不便宜。如果你的親友圈很大，一年下來可能要花上好幾百美元。與其為每個場合單獨買卡，不如購入一盒綜合款賀卡。這類組合通常價格便宜許多，你還可以自行寫上個人化祝福。更棒的是，臨時有活動也不用再匆忙跑去商店。

2.健身房會員：許多人在新年立下健身目標，例如減重或增肌，而健身房會員往往被視為必要條件。但問題是你真的常去嗎？是否有其他方式，也能達到相同效果？例如多走路、在家買些啞鈴運動，或選擇健行、跑步、瑜伽等低成本甚至免費的活動。網路上也有大量健身影片，有些完全不需要器材。

3.全新書籍：如果你愛看書，應該已經注意到近年書價明顯上漲。這不是錯覺，出版社因紙張與原料短缺而提高售價，導致你可能比十年前多付錢買同一本書。想省錢的話，可以到二手書店、跳蚤市場或拍賣挖寶，或直接使用圖書館資源，完全免費。

4.各式訂閱服務：現在幾乎什麼都有訂閱制，餐點、美妝、串流影音、電玩，甚至寵物用品。雖然方便，但很多訂閱其實只用過一次就被遺忘。花點時間檢查你的銀行帳單，把那些幾乎沒在用的訂閱標記出來並取消。你可能會驚訝自己能省下多少錢。

5.外送平台：長工時與家庭責任讓平日煮飯變得困難，外送平台看似是救星。但平台會收取抽成、服務費與各種附加費，常常讓餐點價格翻倍甚至三倍。更好的選擇是外帶，既能省去額外費用，又不用自己下廚。

6.維他命與保健補充品：許多健身網紅推銷各種維他命與保健品，聲稱能提升精力或改善睡眠。但多數情況下，只要飲食均衡，就能攝取足夠營養。除非醫師或專業人士建議，否則在把昂貴的補充品放進購物車前，最好再三考慮。

7.清倉與特價商品：折扣店裡的特價區與清倉架，常有五折甚至更低的商品，很容易讓人衝動購買。但在下手前，先問問自己真的會用嗎？如果只是因為「很便宜」，那就放回去，等真正需要、真正想要的東西出現。

8.小型廚房電器：你上一次用家用冰淇淋機是什麼時候？或拿出食物乾燥機自製零食？如果這些電器大多時間都在吃灰塵，下次逛電器行時，不妨直接跳過那些專用小家電。這不只能幫你省錢，還能釋放寶貴的廚房空間。

