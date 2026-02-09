虎山1月營收1.33億元 與去年同期持平

車用把手廠虎山（7736）公布1月營收1.33億元，與去年同期持平，整體營運表現維持穩定。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕車用把手廠虎山（7736）公布1月營收1.33億元，與去年同期持平，整體營運表現維持穩定。

虎山主要營收來源組合為車門把手產品營收約5000萬元，車用鏡頭及雷達產品營收約1100萬元，其他產品營收約為新台幣7200萬元。

請繼續往下閱讀...

2026年1月16日美國與台灣公佈新貿易協議，雙方同意將台灣出口至美國汽車零件互惠關稅上限鎖定在15%且不累加，後續實施細節仍待相關行政程序完成方能確認。

目前美國通路商考量現行稅率仍受限於232條款維持在25%，所以特別將採購節奏放緩以靜待行政程序完成，因此虎山預期短期AM市場成長將較緩慢，但是台廠長期取代中國供應鏈的趨勢不會改變。

公司除持續聚焦核心產品及既有專案型客戶外將推廣新產品（如扣件等），並穩健拓展多元通路。

以「超越原廠、貼近需求」的核心理念，強化全球AM市場布局，擴大車用感測與結構模組產品線，持續提升營收與獲利動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法