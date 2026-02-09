泰博工會控資方染指自主權，勞動部介入調查（讀者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕爆發勞資爭議的上市生技業者泰博（4736），工會今日上午再至勞動部門口陳情，控訴資方企圖染指並控制工會，於1月底「積極動員」公司全體員工加入工會，並於上周違法解僱工會理事長，破壞工會自主權。對此，勞動部表示，已收受工會相關陳報資料，將依法調查，呼籲雇主應尊重工會自主運作，不應對工會有任何不當妨礙或影響的行為。

泰博工會控訴，自工會成立半年來，公司不斷試圖打壓，雖然工會持續向桃園、新北勞工局提出調解申請，但泰博資方策略轉變，1月底開始「積極動員」公司全體員工加入工會，甚至於2月2日，泰博資方直接於上班時間在公司內召開「大會」，並邀請包括立委蘇巧慧在內等民代團隊人員出席，宣稱由民代「見證」員工的「入會儀式」。

泰博工會因此再次向勞動部陳情、要求正式進行調查泰博資方企圖染指工會的裁決，要求勞動部凍結泰博引進移工，揚言若資方不停止阻饒工會自主性，工會將在年後於泰博公司與勞動部前發起另一輪抗爭。

對於泰博工會今日的陳情，勞動部表示，關於先前勞資間的不當勞動行為爭議，勞動部已收受裁決申請，並已召開2次會議進行調查，後續將依相關程序繼續調查。但針對工會控訴「泰博資方企圖染指工會」，勞動部也已在2月2日受理工會陳報資料，並將依法進行調查。

勞動部強調，若經裁決委員會審理，認定雇主有違反工會法第35條的情形，依工會法第45條規定可裁處雇主10至50萬不等罰鍰，並公布雇主、代表人姓名。勞動部呼籲，雇主應尊重工會自主運作，不應對工會有任何不當妨礙或影響的行為。

