延後領退休金可過舒適生活？74歲阿北的驚人告白

〔財經頻道／綜合報導〕以為延後領退休金，就可過上舒適的生活，日本1名74歲才開始領取退休金的男子佐野浩一（化名）表示，雖然現他每月能拿到27萬日圓退休金，但之前9年，他不得不動用自己的積蓄，然醫療費用和物價上漲的速度比他預期快，不僅生活變得艱難，也放棄做眼科手術和植牙，如今雖然領高額退休金，卻不知如何花掉退休金，後悔沒在身體健康時，領取微薄的退休金，自由自在生活。

日媒報導，佐野說：「一聽每月27萬日圓（約新台幣5.4萬），好像可以過得很奢侈，對吧？但你知道，心裡總覺得空虛。」

他曾是1中型建築公司的銷售經理，65歲退休後延後領取退休金，直到今年74歲才開始領取。

佐野的退休金包括基本退休金和員工退休金，總計每月約27萬日圓。這比一般勞工階級的收入略高，然而，在這筆錢背後，他卻有長達９年的時間沒有領取退休金。

「我工作期間存了大約2000萬日圓（約新台幣400萬），在未領取養老金期間，我不得不動用這筆積蓄。」如果他65歲開始領取養老金，每年大約能拿到220萬日圓（約新台幣44萬）這意味著９年內，他寧願放棄那近2000萬日圓的積蓄。

然而，醫療費用和物價上漲的速度比我預想的要快得多，生活開始變得艱難。他一度考慮做眼科手術和植牙，但他表示，由於醫療費用負擔過重，最後還是放棄了。

「我最近開始覺得，即使74歲開始領取高額退休金，如果之前10年都在苦苦掙扎，那也毫無意義。」佐野透過延遲領取退休金，每月能拿到27萬日圓。

然而，隨著年齡增長，健康狀況和生活方式的改變給他帶來了無法用數字衡量的精神負擔。 「說到底，如果我在身體健康的時候，能夠拿著少一些的養老金自由自在地生活，我的退休生活會不會不一樣呢……」佐野最近開始在１家當地咖啡館每週工作兩天。

雖然他之前以為自己不想工作了，但他意識到，與人交流的時間比那些他不知道該如何花掉的退休金更重要。

