黃金是救命丸 ? 「這國」想動黃金儲備收經濟爛攤 後果嚇人

〔財經頻道／綜合報導〕通膨肆虐、銀行失信，在經濟全面失速之下，中東最富有的黃金儲備國家之一黎巴嫩傳出想動用最後底牌，以國家黃金儲備來收拾失控的經濟爛攤子，但多名專家卻警告，一旦踏出後果恐怕難以回頭，等同於親手打開潘朵拉盒子。

專家指出，一旦黎巴嫩政府對黃金「開閘放水」，市場將認定黎巴嫩已走投無路，信心恐徹底瓦解，資本外逃與貨幣貶值勢必加速。

據報導，目前黎巴嫩握有約286 噸黃金儲備、約900萬盎司，市值曾高達500億美元（約新台幣1.58兆元），相當於該國 GDP的2倍以上。在中東地區，其黃金規模僅次於沙烏地阿拉伯這對一個銀行體系崩潰、貨幣大幅貶值、超過一半人口陷入貧窮的國家而言，這批黃金自然被視為「最後的救命稻草」。

但關鍵在於，這根救命稻草同時也是黎巴嫩政治與制度的高壓線。

自1960年代起，黎巴嫩央行便將黃金視為戰略資產長期囤積；1986年內戰期間，國會更立法明文禁止出售黃金，以確保國家資產不被耗盡。此後無論是戰爭、金融危機或政權動盪，這 286噸黃金始終分毫未動，成為國家主權與信任的象徵。

但現實正一步步逼近底線。黎巴嫩在2019年的銀行危機留下高達700億美元（約新台幣2.21兆元）的財務黑洞，2024年以色列與真主黨衝突又造成約110億美元（約新台幣3480億元）的經濟損失，國家幾近破產。面對無法提款的儲戶、癱瘓的公共服務與失控的通膨，部分銀行界人士主張，以黃金儲備補償存款人，但有經濟學者認為，至少應將黃金用於重建電力、教育與醫療體系，避免社會進一步崩解。

但在政治現實中，這幾乎等同於自殺行為。因為黎巴嫩國會內部高度分裂，銀行與政府相互推諉責任，任何觸及黃金的法案都迅速遭到封殺。一項原本試圖部分補償儲戶的財政方案，最終也因責任歸屬爭議而擱淺，使「動用黃金」成為不能公開討論的禁忌話題。

但在黎巴嫩民間，貝魯特北郊的金屬交易商門口大排長龍，顧客不僅要預付訂金，還得等上數月才能拿到金條。業者透露，需求暴增導致庫存吃緊，不少人甚至願意接受溢價成交。對一般家庭而言，黃金早已不是投資，而是活命工具。

專家指出，黎巴嫩人長期以黃金對抗惡性通膨，婚前贈送金飾的文化至今仍是家庭財務安全的重要一環。在銀行存款一夕化為空數字後，實體黃金成了唯一能信任的價值儲存。

經濟學家指出，一旦黎巴嫩政府對黃金「開閘放水」，市場信心恐徹底瓦解，資本外逃與貨幣貶值勢必加速。同時，倘若結構性改革未同步推進，黃金只會被快速消耗殆盡，卻無法修補制度漏洞。屆時，黃金不再是救命繩索，而是成為壓垮國家信用的最後一擊。

