比黃金漲勢還兇！「這金屬」1公斤要4000美元 稀土進入高價時代

2026/02/09 15:31

近期多種稀土礦物價格創下歷史高峰。（路透）近期多種稀土礦物價格創下歷史高峰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受電動車、醫療設備、國防裝備等領域對稀土的需求持續攀升，疊加中方收緊出口管制的影響，近期部分稀土價格漲勢比黃金兇猛。專家認為，稀土價格很可能會在高點維持波動。

根據國際能源及大宗商品價格評估機構數據顯示，1公斤「鋱」能賣到4000美元，「鏑」也漲到了每公斤960美元，雙雙創下十年來的最高紀錄，這2種金屬，正是全球電動車和先進武器都離不開的關鍵金屬。

除此之外，釔是高溫超導的重要元素，應用於醫療核磁共振設備和LED發光材料，其價格在去年12月底每公斤260美元大幅攀升，截至2月5日上漲至425美元。鎵則是構成雷達、飛彈導引頭等國防裝備的關鍵金屬，本月5日的成交價為每公斤1600美元，寫下1月初以來新高。

日本貿易商透露，近期中方收緊對日本的管制後，部分企業似乎正加緊備貨、鎖定庫存。這種恐慌性的採購行為，直接點燃了價格飆升的導火線。由於全球絕大多數稀土產自中國。日本研究員預測，「短期內稀土價格很可能會在高點維持波動。」

據報導，目前日本約超過70%稀土依賴中國進口，在中方宣布禁止向日本出口具有軍民兩用性質、可能用於軍事用途的物項後，日本的稀土焦慮日益加劇。

中媒指出，由於長期合約供應變得緊張，許多下游企業轉向現貨市場採購，進一步推高了現貨價格，鏑鐵合金、金屬铽等中間產品的價格也隨之水漲船高，國際市場上的現貨交易變得異常活躍。

日本政府除了資助深海勘探項目，也正在加快從廢棄電子產品中回收稀土元素， 部分企業也從空調壓縮機、硬碟等產品中回收釹和鏑，但回收規模有限下，遠遠無法填補原生稀土的巨大需求缺口。

