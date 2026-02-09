自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金、比特幣哪個更值得投資？羅伯特清崎揭答案

2026/02/09 11:32

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）表示，若黃金、比特幣只能選一種投資，他會選擇比特幣。理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）表示，若黃金、比特幣只能選一種投資，他會選擇比特幣。

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（9日）表示，若黃金、比特幣只能選一種投資，他會選擇比特幣。

羅伯特清崎今（9日）稍早在社交平台X發文指出，他經常被問到：「哪一種是比較好的投資？黃金，還是比特幣？」，若要選擇，他會說2者都要，並再加上白銀，以分散資產配置。但如果非得只能選一種，他會選擇比特幣。

為什麼呢？羅伯特清崎指出，原因在於供給。他稱，雖黃金理論上是沒有上限的，但當金價上漲，就會有更多金礦商（包括他自己）去開採更多黃金，市場上的黃金供給自然增加。

但比特幣則完全不同，比特幣從一開始就被設計成總量只有2100萬枚，而現在已經非常接近這個上限。這代表一件關鍵的事：當2100萬枚比特幣全部被挖出後，供給將永遠停止。

羅伯特清崎認為比特幣這樣的設計非常聰明，這意味著比特幣的價格理論上只會持續上漲，也正因如此，他很慶幸自己很早就持有比特幣。

羅伯特清崎也透露，他目前仍然積極地開採黃金，也在鑽探石油，並提醒大家保重。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財