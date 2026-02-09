黃金、比特幣哪個更值得投資？羅伯特清崎揭答案

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）表示，若黃金、比特幣只能選一種投資，他會選擇比特幣。

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（9日）表示，若黃金、比特幣只能選一種投資，他會選擇比特幣。

羅伯特清崎今（9日）稍早在社交平台X發文指出，他經常被問到：「哪一種是比較好的投資？黃金，還是比特幣？」，若要選擇，他會說2者都要，並再加上白銀，以分散資產配置。但如果非得只能選一種，他會選擇比特幣。

請繼續往下閱讀...

為什麼呢？羅伯特清崎指出，原因在於供給。他稱，雖黃金理論上是沒有上限的，但當金價上漲，就會有更多金礦商（包括他自己）去開採更多黃金，市場上的黃金供給自然增加。

但比特幣則完全不同，比特幣從一開始就被設計成總量只有2100萬枚，而現在已經非常接近這個上限。這代表一件關鍵的事：當2100萬枚比特幣全部被挖出後，供給將永遠停止。

羅伯特清崎認為比特幣這樣的設計非常聰明，這意味著比特幣的價格理論上只會持續上漲，也正因如此，他很慶幸自己很早就持有比特幣。

羅伯特清崎也透露，他目前仍然積極地開採黃金，也在鑽探石油，並提醒大家保重。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法