基金投資大戶轉向純網銀 LINE Bank「全面零手續費」月吸7倍百萬大戶

LINE Bank主打「全面零手續費」與開放「24小時全天候線上基金申購」策略奏效

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀 LINE Bank（連線銀行）今（9）日公布基金平台營運表現，2026年1月與去年同期相比，單筆投資超過100萬的基金大戶成長率突破747%，打破市場對純網銀只吸引「小資族」的既定印象。其他指標包括信託開戶數成長123%、基金管理規模（AUM）年增227%、基金月銷量成長378%，凸顯「全面零手續費」策略奏效。

LINE Bank在2024年宣布基金開賣，成為首家提供境內外基金商品的純網銀，其基金投資平台主打「全面零手續費」，並開放「24小時全天候線上基金申購」，根據LINE Bank揭露數據，對比投信投顧公會的統計，不含新募集ETF申購，2025年每月基金申購的成長幅度超越整體市場3倍。境內基金每月的定期定額申購量，成長幅度也超過整體市場的2倍。

LINE Bank的「全面零手續費」，是包含基金交易申購手續費、轉換手續費、信託管理費3大費用，且有別於市場上通路的手續費限制，LINE Bank是國內第一家提供買基金全面、終身0手續費的銀行，只要是該行基金信託戶的投資人，不限基金商品、交易方式、投資期數或扣款次數，也沒有筆數上限，大幅降低投資成本，有效提升投資績效。

2025年台股績效亮眼，美股也在AI產業驅動下有強勁表現，LINE Bank「全面零手續費」優惠進一步協助投資人優化投資績效。根據LINE Bank內部統計，至今年2月1日為止，基金平台高達95%的投資人維持正報酬，甚至有13%的客戶基金獲利逾40%。

展望今年，根據LINE Bank提出的「金馬年投資攻略」，持續看好「AI人工智慧供應鏈」熱門基金，適合追求科技爆發力的投資人；「台股基金」則在高波動市場中精準布局台股長線紅利；針對想要定期定額的投資人，建議選擇「長期投資積極成長」，嚴選過去10年長期持有表現優異的基金進行布局。

