公司3/31前須完成負責人及股東申報 經部：未改正處5萬元以上罰緩

經濟部提醒，非公開發行公司應在每年3月31日前完成「公司負責人及主要股東資訊年度申報」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為對軌亞太防制洗錢組織（APG）國際標準、強化我國洗錢防制，我國規定非公開發行公司應在每年3月31日前完成「公司負責人及主要股東資訊年度申報」，以提升公司資訊透明度。經濟部商業署提醒，如公司未依規定申報且未改正者，將處代表5萬元以上、50萬元以下罰鍰。

經濟部商業署今（9）日舉行記者會，商業署長蘇文玲指出，依據公司法第22條之1規定，非公開發行公司應在每年3月31日前至「公司負責人及主要股東資訊申報平台」（https://ctp.tdcc.com.tw/decl/auth/main）申報公司負責人及主要股東資訊。

每年「公司負責人及主要股東資訊申報平台」的年度申報自3月1日至3月31日，除了國營事業公司（指中央政府持股50%以上之事業）與公開發行公司外，無限公司、兩合公司、有限公司、非公開發行股份有限公司（包含創櫃板）都要申報，即使是已經辦理停業的公司，也必須在3月31日前完成年度申報。

蘇文玲表示，為了提醒大家不要忘記申報，商業署將在2月下旬依公司在申報平台所填寫的聯絡資料，主動以電子郵件提醒公司在3月31日前完成年度申報。

商業署特別提醒，未在今年1月至3月間辦理過變動申報的公司，必須在今年3月31日前完成「年度申報」，公司如未依規定申報或申報資料不實，經限期通知未改正者，將處代表公司董事5萬元以上、50萬元以下罰鍰，經通知仍未改正者，按次處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，至改正為止，其情節重大者，得廢止公司登記。

商業署呼籲，全國非公開發行公司務必落實公司法第22條之1規定，於今年3月31日前完成申報，公司負責人應善盡管理責任，提升公司資訊透明度，共同守護我國經濟環境健全；商業署提醒，申報平台已設置操作教學及常見問題Q&A，並提供「4121166」客服諮詢專線供洽詢。

