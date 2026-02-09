買車必看！2026年這3款車將「大幅貶值」，日產這款上榜。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕所有非收藏級汽車都會隨著時間而貶值，但有些車貶值速度很快，專家表示，日產 Altima、特斯拉 Model S與凱迪拉克CT4這3款車，預計在2026年將大幅貶值，建議有意買車者最好避開，否則荷包恐大失血。

《Gobankingrates》報導，專家表示，若不想買到1輛貶值大於市場行情車款，以下3款車最好不要買，而可改以Honda Accord、凌志LS與Acura Integra這3款車做為替代。

日產 Altima

Altima車型除了受到CVT變速箱問題的困擾，日產計劃於2026年中期徹底停止生產Altima車型。

CarEdge.com汽車分析師兼專家賈斯汀·費雪表示，“即便在這條消息傳出之前，日產Altima的貶值速度就已臭名昭著，短短5年內就貶值了50%，隨著Altima即將停產的消息傳開，其貶值速度只會更快。

不妨選擇本田（Honda） Accord， CarEdge研究表明，5年後它還能保留約63%的原值。

特斯拉 Model S

過去1年對特斯拉的銷售和聲譽都不太友善。創辦人馬斯克涉足政壇讓許多潛在買家望而卻步，導致特斯拉新車和二手車的需求都大幅下降。

但德國汽車修理廠的汽車技師艾倫·蓋爾芬德解釋說， Model S的困境並非馬斯克一人所致。 「有3個主要因素抑制了 Model S 的二手車需求：電池技術的快速發展、製造標準的不統一以及特斯拉積極的降價策略。那些當初花了 9萬美元（約新台幣284.4萬）甚至更多購買 Model S 的車主發現，短短幾年後，他們的車就只值一半的價格了。」他說。

建議，不妨考慮購買凌志LS ，根據凱利藍皮書（KBB）的數據，它在2025年將位列保值率最高的全尺寸豪華轎車之列。

凱迪拉克 CT4

想找豪華小型轎車？那就別考慮這款了。費雪解釋「CT4將於2026年6月在密西根州蘭辛工廠停產」，轎車在當今的汽車市場已經不受歡迎，而１款正式停產的轎車貶值速度會更快。

不妨考慮一下Acura Integra，它也位列KBB保值率最高的車型榜單，費雪補充，Integra以其高可靠性和強大的轉售價值而聞名。更棒的是，Integra的價格比即將停產的CT4便宜好幾千美元。

