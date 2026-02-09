別再當奧客！好市多員工揭最令人抓狂的11種NG行為。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以其寬敞的賣場空間、高CP值的進口與自有品牌商品聞名，吸引消費者前往採購，不管是假日或平日，賣場內總是滿滿的人潮，然而顧客的某些行為，或許在你看來可能無傷大雅，但卻讓 Costco 的員工抓狂，《Mashed》報導，將冷藏物品隨意放置在貨架上、從員工手推車上取走物品等11種NG行為，是最惱人的行徑。

以下是Costco員工懇求會員停止做的11件不禮貌的行為。

堵塞過道

這是員工反映顧客最常犯的錯誤，很多消費者站在走道中間，造成擁堵，讓經常需要推著重物穿梭的員工難以通過。

將冷藏物品隨意放置在貨架上

你從冷凍食品區拿了點東西，等走遠了，又覺得不需要了，就隨便放，「我在 Costco 工作，去年盤點庫存時，我在1個裝枕頭的展示盒裡發現了兩包肋眼牛排，」1位員工在 Reddit 帖子中抱怨道。

期望收銀員幫你卸下購物車裡的物品

指望收銀員幫你把購物車裡的所有東西都卸下來會拖慢所有人的速度。員工當然會幫你把重物搬到傳送帶上，但別指望他們幫你把購物車裡其他一大堆東西都卸下來。

尋找最新鮮的食材

在蔬果區翻找性價比最高的香蕉看似沒什麼大不了，但實際上卻給員工們帶來了不少麻煩。

從員工手推車上取走物品

看到員工正在補貨並不代表你可以隨意搶購，當然也不能保證你能買到最新鮮的商品。

即將結束營業

在Costco關門前幾分鐘才進去，絕對會毀了員工們的一天。Costco張貼的關門時間是有原因的，就是為了讓員工們順利下班。

打開你沒買的商品

好市多員工不明白，為什麼有人會覺得在貨架上已經有商品的情況下，撕開密封包裝是理所當然的。這不僅讓員工感到惱火，也讓下一個在貨架上看到破損包裝的顧客感到沮喪。

1個購物車內可合併多個訂單

人們購物時同時購買個人物品、工作用品，甚至幫朋友購物的情況並不少見，但如果物品沒有明確分開，收銀員又不知情，就可能導致結帳時一片混亂。

未將購物車放回圍欄

把購物車隨意丟棄在停車場不僅給Costco員工帶來不便 ，也影響其他顧客。散落的購物車會堵塞停車位，撞到車子，總之會讓一切變得更加混亂。

囤積免費樣品

工作人員和顧客都認為，顧客（尤其是兒童）把托盤上的所有試吃品都拿走，或者一次吃好幾份，不給排隊的人留任何食物，是非常不禮貌的。

留下垃圾

儘管倉庫內垃圾桶充足，但員工們還是多次指出，一些顧客將樣品杯、包裝紙、尿布和其他垃圾留在購物車或貨架上，而不是妥善處理。

