高市率領自民黨大勝 日圓匯率一度貶破157

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗帶領的自民黨在週日（8日）的國會選舉中取得壓倒性的勝利，為進一步的財政刺激措施鋪平道路，週一（9日）亞洲早盤交易中，日圓延續了近期的跌勢，日圓兌美元匯率一度貶破157大關。

綜合外媒報導，日圓今日開盤後延續近期的貶勢，最低來到157.65左右，觸及近2週以來的最低水位。不過在日本財務省主管外匯事務的三村淳公開表示，政府將一如既往地保持高度警惕，密切關注市場動向後，日圓回升至156.8左右。

市場普遍預期，高市政府將繼續推動積極的財政政策，導致近期日圓兌多種貨幣的拋售潮加劇。但由於先前民調預測，自民黨將取得壓倒性勝利，因此今日早盤日圓貶值幅度有限。

隨著自民黨和維新黨組成的執政聯盟拿下超過3分之2的席次，瑞穗證券（Mizuho）東京利率和外匯策略師大森翔央輝表示，自民黨壓倒性的勝利消除了政治上的不確定性，並加強了政策執行，但也使市場的焦點完全轉移到財政政策的設計和溝通方式上。大森指出，一場決定性的選舉勝利可能會加強人們對於短期內積極財政政策的預期，進而刺激短期日圓拋售。

高市宣佈提前改選之際也同時宣佈暫時降低食品消費稅，從那之後，人們對於日本支出超支的擔憂加劇了日圓和公債的壓力，許多投資人認為，如果高市贏得大選，他將進一步加重日本已經沉重的債務負擔。

日圓持續疲軟也對市場對於日本央行（BOJ，日銀）的政策路徑預期產生影響。目前數據顯示，日銀在4月升息的可能性愈來愈大。

