焦點股》研華：1月營收創單月新高 帶量反彈

2026/02/09 10:23

研華看好邊緣AI技術與應用已形成不可逆的發展方向，公司對此已先超前部署、重點投入。（資料照）研華看好邊緣AI技術與應用已形成不可逆的發展方向，公司對此已先超前部署、重點投入。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦龍頭廠研華（2395）1月營收70.60億元，創下單月歷史新高紀錄，管理層預期公司今年相關營運動能將較去年顯著提升，帶動今日股價反彈，盤中高點一度突破300元大關，截至上午10時9分暫報292.5元，漲幅1.74%，成交量1231張。

研華觀察，企業對於將資料完全上傳雲端仍然存在安全性疑慮，資料隱私與即時運算存在明確需求，促使混合雲與邊緣AI逐漸成為備受青睞的主流架構。在此趨勢之下，AI運算正逐步從雲端移往邊緣設備與企業本地端，邊緣AI（Edge AI）與應用已形成不可逆的發展方向，研華對此已先超前部署、重點投入。

研華管理層看好公司近年與輝達（NVIDIA）的合作重心隨著AI應用演進，逐步從雲端延伸至邊緣端，並聚焦機器人、醫療及企業本地端伺服器等應用場域，今年AI應用將明顯放量，特別是在機器人與本地端AI落地進度加速之下，整體成長動能有望明顯優於去年。

