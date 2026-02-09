削減成本，英線上超市Ocado擬將裁員1000人。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，英國線上超市暨科技集團「奧卡多（Ocado）」在自動化倉儲業務經歷表現低迷的1年後，正準備啟動新一輪削減成本措施，並可能進行大規模裁員。

根據《泰晤士報（The Times）》報導，Ocado此次裁員可能影響多達1000個工作崗位，約佔該公司全球員工總數的5%。不過，目前相關磋商仍處於初期階段，最終決定尚未拍板。

據知情人士透露，相關消息最快可能於本月公布，裁員重點預料將落在英國總部，包括科技相關職位，以及法律、財務與人力資源等後勤部門。

Ocado於2000年由3名前高盛高層創立，為富時250指數成分股企業，其商業模式建立在向全球大型超市銷售先進的機器人倉儲技術，並與瑪莎百貨（Marks & Spencer）合作經營線上食品零售。

然而，過去1年來，Ocado股價已暴跌近3分之1，主要原因在於其2家主要北美客戶宣布，基於成本與效率考量，計畫關閉多座Ocado的自動化設施，即所謂的「客戶履約中心」（Customer Fulfilment Centres，CFCs）。

儘管公司預期可因倉庫關閉獲得 數億英鎊補償金，但此舉已對其以機器人技術顛覆全球超市物流體系的長期願景造成沉重打擊。

報導指出，Ocado創辦人兼執行長施泰納（Tim Steiner）曾將Ocado稱為「雜貨界的特斯拉」，但公司自成立以來始終未能轉虧為盈。最新年度稅前虧損雖略有改善，仍高達3.745億英鎊（約新台幣161.06億元）。

對於上述報導，Ocado表示，公司會持續檢視營運結構，以確保長期發展；若有任何影響員工的決策，將直接與員工溝通，並提供必要支援。

