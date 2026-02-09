世界先進4月起全面調漲代工價10-15%（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）因產能爆滿，繼第1季調漲部分產品代工價格後，近期再對客戶通知4月起，將第二波全面調漲代工價格，調漲幅度達10%到15%，業界預期將有助世界先進毛利率進一步提高；AI帶動半導體需求勁揚，加上通貨膨脹與投資擴產成本墊高，從材料、晶圓代工到封裝測試等供應鏈，陸續傳出上漲聲，業界預期，晶圓代工是晶片最主要的成本，業者陸續調漲價格，勢必反映終端系統成本也調高。

世界先進傳出第1季對整合製造元件廠（IDM）等客戶調漲電源管理IC等部分產品代工價，調漲幅度僅個位數。公司日前法說會預估今年第1季出貨量將季增1% ~ 3%，但受產品組合改變影響、部分長約到期，產品平均銷售價格則季減3% ~ 5%，基於新台幣兌美元平均匯率31.3的假設，毛利率將介於28% ~ 30%，較上季毛利率27.51%調高。受到產品平均價格季減影響，世界先進法說會隔日股價跌停。

世界先進董事長方略於日前法說會中指出，2026年的AI應用與投資明確推升需求，且商用、工業、車用半導體庫存修正趨於健康，成熟製程受先進製程排擠與本身需求強勁雙重因素影響，形成供需偏緊。針對價格調漲，他說，公司延續策略合作，在供應鏈上與客戶共同協調，並視投資與產能擴充需要進行合理價格調整，以建立長期互惠雙贏關係，避免單方面通知式調價。依過往經驗，在市場需求與投資支持下，有望達到更佳的雙贏條件，逐步反映價值。

力積電（6770）上週法說會則明確釋出漲價消息，指出今年1月起因AI伺服器記憶體需求強勁，造成部份共用機台對邏輯產線的產能排擠，再加上客戶對去中化市場佈局開始發酵，及P5售予美光導致公司總體產能限縮等3重因素，刺激需求回升造成供應端缺口。12吋驅動IC（DDIC）及影像感測器（CIS）晶圓代工價格，因基期太低自1月起率先開始調升。

力積電也表示，電源管理IC在AI伺服器市場需求仍非常強勁，主力客戶已在去年第4季完成工程驗證並開始放量。車用市場電源管理IC需求也逐漸回升，尤其是中國最為明顯。2026手機總需求量預估雖然將因記憶體漲價導致供應短缺而下修出貨量，但手機IC大廠認為，因5G手機電源管理IC用量是4G的2.5倍，中長期需求依然持續成長，因此投片力道並未減弱。

8吋雖有IGBT大客戶需求下修，但應用在AI伺服器與邊緣運算帶動功率元件需求如MOSFET客戶需求不減反增，2月起產能已無法完全滿足客戶需求。再加上公司考慮將部份竹南廠8吋無塵室改裝為12吋先進封裝機台所用，8吋總產能可能因此限縮而導致產能吃緊，公司8吋晶圓代工價格計劃自三月起開始調升。未來GaN及矽電容會是另一波成長動能。

力積電表示，整體而言，邏輯代工需求在沉澱多時後由谷底翻身，再加上銅鑼廠售予美光，機台及產線回移新竹，未來幾個季度，不論8吋或12吋邏輯代工，需求都會大於供給。

