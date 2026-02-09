台股開盤》台積電滿血復活 指數狂漲近900點

台積電滿血復活，指數狂漲近900點（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受美科技股強彈，加上高市交易啟動，亞股週一全面飆漲，不僅，日股首度站上57000點，飆逾5%，韓股亦漲逾4%，而台股在台積電開盤大漲50元，以1830元開出，指數開盤漲173.29點，以31956.21點開出，在電金傳大反攻下，指數開高走高，來到32666點，漲884點，早盤指數在32400點之上高檔震盪。

由於首相高市早苗領導的自民黨大獲全勝，激勵日股週一暴漲，一度來到57337點，再刷新天價，漲3084點或5.6%，而韓股受美股激勵，亦飆漲逾4%。

上週五在輝達等晶片股價飆升，帶動美國股市，道瓊工業指數強力反彈逾1200點、2.47%，並突破歷史性的50000點大關，標普500指數上漲1.97%，那斯達克指數則上漲2.18%，費城半導體指數大漲5.7%，台積電ADR漲幅達5.48%，收在348.85美元。美國總統川普也隨即發文表示「道瓊工業指數史上首次突破50000點大關。祝賀美國！」

