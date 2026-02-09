日本財相釋安撫訊號：必要時將於週一與市場溝通

日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）表示，若金融市場出現動盪，她將於週一（10日）與市場進行溝通，以穩定投資人信心。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕8日日本眾議院大選，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）領導的自民黨大獲全勝。在高市早苗於選舉中取得歷史性勝利後，日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）表示，若金融市場出現動盪，她將於週一（10日）與市場進行溝通，以穩定投資人信心。

綜合媒體報導，日本首相高市早苗領導的自民黨，在8日的眾議院大選中勢如破竹，至9日凌晨的計票結果顯示，自民黨不僅單獨過半，甚至取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的36席，已拿下352席，等於囊括日本眾議院465席中逾4分之3席次。

在9日選舉結果陸續出爐之際，片山皋月於電視節目中重申，她正與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）保持密切聯繫，雙方共同承擔維持美元兌日圓匯率穩定的責任。

片山皋月強調，日美之間已簽署相關諒解備忘錄，若匯率走勢明顯偏離基本面，雙方可採取果斷行動，包括進行市場干預。

報導指出，近期日圓波動加劇，市場一度猜測日本政府出手干預，但事後證實主要是受到美國利率因素影響，日美可能聯手干預的預期，已對投機資金形成壓力。

但有分析認為，這樣的策略未必能再次奏效，若日圓再度大幅走弱，最終可能仍會導致實際干預，而片山皋月或許正試圖透過上述談話，延後或避免這樣的結果。

片山皋月表示，她正在密切關注金融市場，同時強調她致力於負責任的財政政策，稱「高市政府非常關注財政可持續性，並希望維持財政可持續性」。該言論也讓外界則猜測高市政府將採取積極的財政政策。

8日日本眾議院大選，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）領導的自民黨大獲全勝。

