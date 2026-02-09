與艾普斯坦往來密切 美兩黨議員要求盧特尼克下台

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國公開已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性犯罪文件，外媒揭露美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與艾普斯坦的商業、私人往來比過去披露的更為廣泛，美國2名國會議員週日（8日）要求盧特尼克辭職。

《紐約時報》報導，根據美司法部公布的艾普斯坦相關文件，美國總統川普（Donald Trump）的盟友盧特尼克與艾普斯坦在紐約曼哈頓上東城當了至少13年的鄰居，兩人在這段時間裡「經常」接觸。

紀錄顯示，他們共同投資了一家私人控股，在社區事務和慈善事業都有過合作，在紐約和加勒比海地區似乎也有過社交活動。艾普斯坦更一度試圖與盧特尼克的保母見面。

這些紀錄直接反駁了盧特尼克先前受訪的說法，盧特尼克當時表示，自己在2005年訪問艾普斯坦的別墅時，對他感到「非常厭惡」，以至於再也沒有和艾普斯坦同處一室。盧特尼克強調，無論是在社交場合、商務場合還是慈善場合，自己從未和他有過任何接觸，和他相處的時間為零。

對此，美國商務部代表聲明回應表示，盧特尼克和他的妻子在2005年結識了艾普斯坦，並在接下來的幾年裡與他互動非常有限。但《紐時》調查發現，在司法部公開的檔案當中，盧特尼克的名字出現在超過250份文件中。

僅管這些文件似乎並未顯示兩人之間存在密切友誼，而是更類似於鄰里關係，彼此在商業和財富圈中有交集。文件顯示，他們的關係是雙向，艾普斯坦和盧特尼克都曾主動聯絡對方，不過，他們主要透過助理和電子郵件進行溝通，而不是直接交流。

共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）表示，如果這些文件的內容屬實，那麼盧特尼克「顯然去過那座島」，他與艾普斯坦有生意往來，而這發生在他被定罪多年之後。馬西補充，盧特尼克有很多事情需要解釋，說實話他應該讓總統川普的日子好過一點，乾脆辭職算了。馬西是推動公開艾普斯坦文件的主要共和黨員之一。

眾議院監督委員會資深成員、民主黨籍眾議員加西亞（Robert Garcia）也喊話，要盧特尼克辭職，否則就應該被開除。加西亞在X轉文表示，現在很明顯，盧特尼克一直在就他與艾普斯坦的關係撒謊，他說2005年之後他就與艾普斯坦沒有任何接觸，但現在大家知道他們曾有生意往來。盧特尼克必須辭職或被解僱。他必須回答問題。

馬西也提到，已有多名英國官員因為出現在艾普斯坦的檔案中而下台，英國首相施凱爾（Keir Starmer）的幕僚長麥斯威尼（Morgan McSweeney）週日辭職，原因是他在被解僱的駐美大使曼德森（Peter Mandelson）任命案中扮演關鍵角色，曼德森的名字同樣出現在艾普斯坦文件中。

