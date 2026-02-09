「這顏色」竟讓中國人出手大買 ! 蘋果中國市場逆勢反轉秘密曝光

中媒稱，蘋果中國市場靠1顏色讓連續3年銷售下滑的市場出現止跌。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果逆勢翻轉中國市場，背後竟然是1顏色「愛馬仕橙」意外救場。中媒指出，蘋果在中國市場經歷連續3年的銷售下滑後出現強勢反彈，去年第4季中國營收年增 38%、衝上260億美元（約新台幣8221億元），約貢獻蘋果全球營收近5分之1，成為最關鍵的成長引擎之一。

據報導，這波銷售反轉的核心關鍵，正是被中國社群廣泛稱為「愛馬仕橙」的新配色。蘋果官方命名為「宇宙橙」的版本，因色調高度貼近愛馬仕標誌性色彩，自上市後即在社交平台快速擴散，成功點燃展示慾與身份認同，形成強烈的口碑傳播效應。

分析人士認為，這並非單純的價格或規格競爭，而是一場精準命中中國消費心理的設計操作。其關鍵是橙色款iPhone在社交媒體上被大量開箱，搭配穿搭與生活方式內容所引用，讓該產品本身成為「是否換新機」的可視化標籤。

多位分析師指出，以往iPhone在中國長期被視為高端社交符號，這次的顏色策略更進一步放大了「一眼就被看出是新款」的識別效果。一名時尚類網紅直言，這個顏色「一拿出來就知道你用的是最新款」，iPhone不只是手機，而是一種身分聲明。

另有消費者表示，這是近年少見能讓人「因外觀而衝動升級」的iPhone，加上「橙」與「成」的同音，在中文社群中被延伸為「願望成真」、「事事橙功」等迷因式用語，使配色本身被賦予正向寓意，進一步推高話題度。

中媒指出，這類非官方、卻高度本地化的再詮釋，被市場視為本輪成功的重要放大器，語境上的巧合也助攻了iPhone銷售的擴散速度。

