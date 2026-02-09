美元還有大幅下跌空間？風暴竟來自美國自己 經濟學人「這樣說」

美國親手削弱美元神話，美元資產越來越難再扮演全球避風港，反倒成為風暴眼。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府的貿易政策反覆，加上美國財政紀律惡化，以及聯準會獨立性遭質疑，一連串「內生風險」正在動搖全球投資人對美元的信心，也讓美元的下跌壓力遠未結束。《經濟學人》指出，當市場動盪正是由美國政府本身引發，美債要維持避風港角色就變得困難。

據報導，全球各國央行外匯存底中美元資產佔比不斷下降，常被視為美元全球地位日漸式微的證據。這一比例已從1999年的72%高點跌至如今的57%。澳幣、加幣和日圓等已開發國家貨幣填補了部分缺口。此外，出於對地緣政治動盪和美國制裁的擔憂，各國央行也紛紛囤積黃金。

但事實上，外匯存底在海外美元需求中的角色正快速縮小。17年前，外國政府與央行持有的美國債券約占流入美國投資組合的38%；如今，官方部門與主權機構持有的美債僅占美國投資組合總值的13%，創現代史新低。

報導指出，美元強勢與美國的國際公信力並非完全等同，但兩者的連動性正不斷提高，核心原因在於「美國是否仍是最具吸引力的投資目的地」。現今，美元自2025年初以來，已貶值約10%，而華許即將接手的，將是一個海外投資人普遍對美元計價資產感到不安的環境。

與華許上次擔任聯準會理事時相比，現今外資配置美國資產的結構已出現劇烈轉變：投資人明顯加碼高風險資產，使美元更容易受到美國經濟表現不佳與華府政策草率的衝擊。

《經濟學人》指出，在鮑爾任內，國際投資人買進美國資產，追求的已不再是「保護」，而是「報酬」。不到20年，美國股票在外資持有的美國資產中占比幾乎成長3倍，從2007–2009年金融危機後的21%，升至如今的58%。這一方面反映新興市場宏觀政策改善、本地債市成熟，讓投資人能分散部分美國曝險；另一方面，也來自美國企業在創新與獲利能力上的長期優勢，吸引全球資金湧入。

但高風險資產之所以高風險。2025年，隨著川普關稅政策升溫、以及AI泡沫疑慮浮現，美國股票的總報酬率比全球同業低5個百分點，創2009年以來最大落差。「七巨頭」科技股近4個月幾乎原地踏步，軟體股重挫，新興市場股市反而走強，投資人開始認真看待「美國可能進入一段相對落後期」的風險，更關鍵的是，資金已不再在動盪時自動湧向美國國債。

不過，目前真正大幅降低美國部位的投資人仍不算多。瑞典退休基金Alecta的投資長Pablo Bernengo表示，自2025年初起，他們已分批減持美國公債，原因在於美國政策可預測性下降、龐大財政赤字與持續攀升的國債。當然，也有主權投資人選擇加碼美國。

根據Global SWF 數據顯示，2025年主權基金對美國投資達1320億美元（約新台幣4.17兆元），幾乎是2024年的2倍，即便扣除單一大型交易，整體金額仍創6年新高。但，這些表面數字掩蓋了一個更微妙、也更危險的趨勢：許多投資人雖仍持有美國資產，卻開始積極對沖美元曝險，這一過程本身就意味著拋售美元，對匯價形成機械式下壓。

避險只是第一步，多位大型退休基金投資人預期，這類避險行為還會一波接一波持續。隨著不確定性拉長，機構投資人更傾向透過分散配置來降低風險，特別是減碼集中度過高的美國科技股，將資金重新配置至歐洲與亞洲。

分析師指出，一旦大型、長期資金開始「轉舵」，美元將面臨難以抵擋的下跌壓力。

市場看法是，華許本質偏鷹，卻近期轉向鴿派以迎合總統路線，且高度關注縮減聯準會資產負債表，政治色彩也更為鮮明。倘若他上任，反而可能加深對美元的不確定性。但短期內，沒有任何資產足以取代美元成為全球主要儲備貨幣，但美元需求完全可以在「沒有接班人」的情況下明顯下滑。

