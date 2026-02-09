全球散戶越跌越買、工廠卻買不到！業者直言白銀市場陷「無貨且高價」困境

全球散戶資金持續湧入白銀市場，越跌越買的行為與實體產業的買不到貨的緊張現況成強烈對比。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期白銀價格快速回檔、幾乎回吐年內漲幅之際，全球散戶投資人卻選擇逆勢加碼，持續湧入白銀市場，其越跌越買的行為與實體產業的緊張現況形成強烈對比。中國下游廠商直言，白銀原料市場正陷入「無貨且高價」的雙重困境，即便訂單滿手，也未必買得到銀。

中媒指出，現今白銀庫存數據令人不安。中國業內人士表示，目前上海期貨交易所白銀倉單僅約2700噸，只夠全國工廠使用約1.2個月；倫敦金庫的白銀存量更是比 2019 年大減75%。有交易員私下形容，現在在倉庫裡找銀，比早高峰擠地鐵還困難。

近期白銀價格劇烈震盪，引發上下游連鎖反應。中媒指出，中國江蘇一間鍍銀銅線製造商透露，AI應用需求快速放大，相關訂單年增翻倍，但原料端卻全面吃緊，不僅現貨難找，報價也一路墊高，迫使企業承擔更大的資金與營運壓力。

銀價暴漲暴跌同步推高期貨保證金成本，對現金流原本就吃緊的製造業而言更是雪上加霜。產業龍頭豫光金鉛同樣面臨長期原料短缺，只能以現貨價即時採購，毛利空間高度不確定，經營風險明顯升高。

根據 Vanda Research 數據，在截至上週四（5 日）的六個交易日內，全球散戶透過最大白銀 ETF（SLV）累計投入 4.3 億美元資金，其中 1 月 30 日白銀單日暴跌 27% 當天，仍出現超過 1 億美元的淨流入。

StoneX分析師Rhona O’Connell 指出，白銀兼具工業與投資雙重屬性，這種結構性特質對投資人有著獨特吸引力。她認為，本輪急跌反而強化部分資金的抄底心態，市場將修正視為「錯殺後的進場機會」。

供給端的壓力卻並未緩解。中國礦業分析人士指出，全球約七成白銀來自銅、鋅等礦產的伴生產出，並非專門開採。若要擴大白銀供應，勢必先投資新銅礦，但礦場從建設到投產往往需要五到六年，等產能真正釋出，銀價可能早已翻了好幾輪。

中國市場傳出，浙江某組件廠採購總監跑遍東南亞找銀粉，但遇到越南供應商坐地起價，現今每噸價錢比今年初貴了8萬人民幣。

需求面全面「吃銀」。江蘇一間光伏工廠產線24小時運轉，工程師指出，一片N型電池平均需使用1.2克銀漿，比舊型號多出3成。若今年全球新增800GW太陽能裝機，等同一次性消耗約 800噸白銀。電動車廠主管更直言，新能源汽車用銀量更驚人，1組電池包的白銀用量是燃油車的3倍，「每造一輛車，都像在燒銀子」。

此外，AI伺服器也加入搶貨白銀的行列，部分高階顯卡的散熱與導電設計加厚鍍銀層，用銀強度持續上升，進一步推升工業端需求。

據報導，政策與地緣風險則讓白銀供需市場更緊繃。美國傳出可能對墨西哥白銀加徵關稅，引發供應鏈高度關注，主要是美國約44%進口白銀來自墨西哥、17%來自加拿大。中國國內則自2026 年起實施白銀出口「一單一審」，審批時間拉長，實質上收緊流通速度，貿易商直言如同被掐住喉嚨。

中國期貨交易員透露，部分華爾街投行與對沖基金的白銀多頭部位已創歷史新高，名目規模相當於押上全球半年產量。但即使上海交易所連續發佈風險提示，但在白銀庫存極低的背景下，下跌空間有限。

