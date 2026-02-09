金價劇烈波動 貝森特直指中國是「亂來」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（8日）表示，上週黃金市場價格出現劇烈波動是因為中國出現的「混亂交易」。

貝森特在《福斯新聞》的「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目上表示，黃金價格波動，其中中國的情況有些混亂，他們不得不收緊保證金要求，所以貝森特認為，黃金價格看起來像是一次典型的投機型暴漲。

貝森特的發言是針對有關貴金屬價格創紀錄上漲的相關問題所做出的回應。這波漲勢由投機性購買、地緣政治動盪以及對聯準會獨立性的擔憂所推動的上漲，但是上週價格走勢突然出現逆轉。

中國監管機構提高了保證金要求，資金來源枯竭，因此，價格下跌並非經濟因素所致，而是因為中國監管機構對於過度交易的人員採取了強制措施。

市場動盪推動美元自1月初以來，週線首次實現正成長，道瓊工業指數首度突破5萬點大關，反映出投資人對美國經濟和企業獲利的樂觀情緒。貝森特指出，隨著11月期中選舉逐漸靠近，道瓊指數創下歷史新高，證明美國經濟正走向上升週期，這將使美國一般民眾受惠。

