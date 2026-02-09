高市大勝 李鎮宇：資金將快速流向3大戰略產業

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇表示，高市領導的自民黨在國會改選中大勝，將帶動日本市場重新定價。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗領導的自民黨，在昨（8）日的國會改選中大勝，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇在臉書撰文表示，高市大勝帶動日本市場重新定價，接下來資金將快速流向3大國家戰略產業，「軍工」、「半導體」和「關西大開發」。

李鎮宇表示，在天寒地凍的2月改選國會，在日本政治史上是高風險的，歷史上也屈指可數，整個媒體、學界一面倒地唱衰。但從結果看來，日本社會給市場的訊號非常清楚，表明「我們要方向，不要拖延」。

相較於選前日媒一片的不看好，李鎮宇稱，市場其實早就看懂這件事。選前幾天，台積電董事長魏哲家對高市親自承諾，在日本追加170億美元投資，3奈米製程同步落地。

李鎮宇指出，這不是一般的投資新聞，而是典型的「資本投票」，當全球最紀律的製造業龍頭，在選前就願意下這種需要耗時十年以上的長約賭注，等於已經替市場完成一次政治風險評估，而且答案很乾脆，日本的政策方向，已經穩定到可以做長期配置。

反映到股市上，李鎮宇表示，這不只是有沒有選後的慶祝行情，而是日本政治風險溢價下修的起點。能源安全、國防安全、先進製造，不再只是題材，而是正在被規劃的中期趨勢。核能重啟從敢不敢做，變成做多快；防衛預算從逐年調整，到長期制度化；半導體與AI供應鏈，升級為國安任務。當產業變成政策核心，估值邏輯自然會改變。

李鎮宇提到，現在該問的早就不是「要不要投資日本」，而是「你買的是哪一個日本」。高市勝選後的日本，是一個政治風險被解鎖、產業方向確定的日本。台積電選前的170億美元，其實已經替市場寫好標註。政治解鎖後，資金會快速流向國家戰略集中的產業，尤其是軍工、半導體、和關西大開發。

李鎮宇表示，過去軍工產業在日本股市面臨最大的天花板，就是政治議題，如今這個天花板正在被拆除；當3奈米半導體被日本納入產業國安體系，投資邏輯轉成長約循環。設備、材料、先進製程周邊，會被視為重點的產業，估值自然上移；最後，關西大開發則是最容易被低估的主軸，真正同時承載半導體、軍工、重工、能源與基建的，不是東京，而是關西。這不是一年行情，而是十年以上的結構展開。

李鎮宇指出，把這3條投資主軸放在一起看，邏輯非常清楚：軍工負責訂單穩定性，半導體負責技術與資本密集度，關西負責實體乘數效果。這正是日本政治解鎖後，國際資本最喜歡的組合。所以這一輪日本行情，本質上不是選舉紅利，而是制度風險被移除後的重新定價。當政治家取代政客，政治開始為十年負責，資本才敢為十年下注。對長期投資人來說，這不是追高，而是終於等到一個可以放心長期投資的日本。

