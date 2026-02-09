CP值爆表！UNIQLO「3990日圓」人氣聯名襯衫 網讚：堪比最頂級的日本襯衫

CP值爆表！UNIQLO「3990日圓」人氣聯名襯衫，網讚堪比最頂級的日本襯衫。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，已成為我們衣櫃中不可或缺的一部分，而與人氣品牌+J聯名款復刻版襯衫，售價3990日圓（約新台幣798元），卻配有奢華的真貝殼紐帶，縫線也十分精細，且亮澤的布料，讓其看起來高貴優雅，網友大讚，堪比最頂級的日本襯衫，是春秋兩季必備單品。

日媒報導，優衣庫+J聯名款的復刻版襯衫（ブロードシャツ/レギュラーカラー）採用高密度100%精梳棉紗製成，是高品質平紋襯衫，這款襯衫配有奢華的真貝殼紐帶，做工精緻，縫線和襯裡都體現了對細節的極致追求。

由於百搭實用，無論是正式場合或休閒裝扮，都能輕鬆駕馭，且僅售3990日圓，性價比超高。

許多顧客在官網上評論道：「布料光澤亮麗，搭配窄領帶，展現優雅氣質。」、「性價比超高！閃亮的棉質布料加上精緻的羈絆，讓這個價格顯得格外誘人氣質。」、「我喜歡它低調優雅的顏色，所以就買了。」、「這件襯衫的絲滑質地太棒了！這款襯衫百搭，肯定會成為春秋兩季的必備單品。」、「縫線也十分精細，堪比最頂級的日本襯衫。這個價位能買到這樣的品質，真是讓我驚喜。」、「這件襯衫的版型真好看！款式很優雅，而且價格便宜」。

