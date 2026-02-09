買必後悔！好市多烘焙食品最雷是「它」 網批：品質變差又漲價

好市多烘焙食品最雷是鬆餅，網批品質變差又漲價。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）的鬆餅一直是最受歡迎的產品之一，它們個頭大、價格實惠，口味多樣，不過，美媒報導，2024年底，好市多推出升級版後，遭顧客大量抱怨，稱不僅鬆餅變小、變貴，就連品質也變差，還沒吃就變質，被會員被列烘焙食品中最令人後悔購買的商品。

《Mashed》好市多鬆餅多年來一直深受顧客喜愛，然而最近顧客對這款烘焙食品感到失望。

報導指出，2024年底，Costco推出了鬆餅升級版，但消費者的不滿情緒在2025年愈演愈烈。Costco用新款大號鬆餅取代了之前的超大鬆餅，以前顧客可以花9.99美元（約新台幣316元）買到2盒6個裝的大號鬆餅，現在只能花6.99美元（約新台幣221元）買到1盒8個裝的小號鬆餅。

此外，許多消費者表示，新版鬆餅的味道不如以前，而且，Reddit用戶 稱，新配方使用了真正的黃油，減少了植物油的用量，導致鬆餅更容易變質。例如，1位用戶在社群媒體平台上抱怨說，藍莓鬆餅裡的奶油起司在他們家人還來不及吃之前就變質了。「我可以退貨，但排隊退貨不值得」，這位用戶補充道。一些Reddit用戶認為 Kirkland新推出的招牌產品完全失敗，有人抱怨 它們「又乾又難吃」。

不過，據 Reddit上1位Costco烘焙店員工透露，真正的原因是「顧客抱怨鬆餅太大，需要買兩盒，而且吃不完就壞了」。

