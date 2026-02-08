Costco二月最熱門7款新品 迎接春節狂歡 專家建議售罄前趕快購買

二月可謂是精彩紛呈，情人節、農曆新年和狂歡節接踵而至。更令人驚訝的是，Costco也推出了一系列新品。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕二月可謂是精彩紛呈，情人節、農曆新年和狂歡節接踵而至。更令人驚訝的是，Costco也推出了一系列新品，為這個月增添了更多樂趣。這家大型零售商經常上架新品，顧客也紛紛湧向社群媒體分享這些新發現。

美媒Food and wine報導，專家推薦消費者先嘗試Costco以下七款產品，並非所有商品都會長期供應，所以務必在售罄前購買。

1. 心型巧克力榛果覆盆子瑪德琳蛋糕（Heart-Shaped Chocolate Hazelnut and Raspberry Madeleines）

Costco烘焙坊精心準備了一系列節日限定甜點，為顧客的情人節增添甜蜜，其中這款可愛的心形瑪德琳蛋糕尤為引人注目。這款法式海綿蛋糕口感鬆軟，奶香濃鬱，內餡可選用覆盆子或巧克力榛果。無論是帶去辦公室享用，還是自己在家品嚐，亦或是作為甜蜜驚喜送給愛人，都是不錯的選擇。

2. La Boulangerie 火雞、香蒜醬和瑞士起司羊角麵包口袋（（La Boulangerie Turkey, Pesto, & Swiss Cheese Croissant Pockets）

這款新品富含蛋白質。每份酥脆的冷凍牛角包都含有13克蛋白質，內餡包括烤火雞肉、羅勒香蒜醬和瑞士起司。一磅裝包含八個獨立包裝的牛角包，售價約為15美元，這意味著每個牛角包的價格不到2美元。

3. 抹茶巧克力夾心餅乾（Matcha & Chocolate Sandwich Cookies）

Costco又推出了一款新餅乾，非常適合放在桌上享用。這款夾心餅乾有兩種口味可選，抹茶味和巧克力味，均採用京都宇治優質抹茶和濃鬱的法芙娜巧克力製成。一盒12塊酥脆可口的奶油餅乾售價約15美元，每塊則是獨立包裝。

4. 肉丸帕尼尼義式麵包卷（Meatball Panino Stuffed Italian-Style Rolls）

如果一個塞滿了牛肉和肉丸子、番茄醬和馬蘇里拉起司的麵包捲聽起來還不夠像完美的冬日暖心美食，那我們也不知道什麼才算了。這些美味的夾餡麵包捲比普通的肉丸三明治更方便拿取，讓你可以輕鬆地窩在沙發上享用。每盒兩個帕尼尼售價約11美元，比外送划算很多。

5. 魯普雷希特中式燒烤牛小排（Ruprecht Chinese BBQ-Style Beef Short Ribs）

魯普雷希特中式燒烤風味牛小排，讓您輕鬆享用濃鬱風味和鮮嫩肉質。這款即食佳餚選用美國農業部特選級牛小排，經低溫慢煮，入口即化，再淋上酸甜可口的叉燒風味醬汁。每包包含兩袋牛小排，售價約每磅9美元。

6. 燕尾服巧克力慕斯蛋糕（Tuxedo Chocolate Mousse Cake）

這款奢華至極的巧克力蛋糕其實並非新品，但好市多烘焙坊為了迎接情人節特別推出了這款蛋糕，這絕對是入手一個絕佳理由。這款名為「燕尾服巧克力慕斯蛋糕」的甜點，由多層巧克力蛋糕、巧克力慕斯、白巧克力慕斯、布朗尼碎塊和巧克力甘納許組成，絕對能讓閨蜜們在情人節聚會上驚艷全場。

7. 香脆泡菜煎餅（Crispy Kimchi Pancake）

想吃點味道濃鬱鮮美的食物？那就去冷凍區買一包預製煎餅吧！這款泡菜煎餅當然少不了酸爽的泡菜和鮮嫩的魷魚塊。煎餅做法簡單快捷，顧客回饋說煎餅邊緣酥脆，裡面卻依然柔軟嫩滑。

