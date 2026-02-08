高市勝選「高市交易」再上演！日股、日圓和債券將是兩樣情

日本股市預計將在未來幾週和幾個月內延續漲勢，而日本貨幣和債券在周日眾議院選舉中，由於首相高市早苗領導的自民黨表現強勁，則可能進一步下跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博8日報導，日本股市預計將在未來幾週和幾個月內延續漲勢，而日本貨幣和債券在周日眾議院選舉中，由於首相高市早苗領導的自民黨表現強勁，則可能進一步下跌。

日本第26屆眾議院選舉週日（8日）進行投開票。全日本關注首相高市早苗所領導的執政聯盟能否在風雪中鞏固政權。

出口民調顯示，自民黨有望贏得多數席位，公共廣播機構NHK預測執政聯盟可能獲得三分之二的席位，許多投資者在最近幾週都預期會出現這種情況。「高市交易」在日本很可能再次上演。市場預期積極的財政政策和以成長為導向的經濟管理提振了股市，但也引發了人們對日圓和債券可能面臨拋售壓力的擔憂。

日媒也報導，截至周日晚間8點，自民黨的得票率大幅上升。自民黨與維新黨組成的執政聯盟可望獲得超過三分之二的席位，從而確保贏得多數席位。

KCM Trade首席市場分析師蒂姆·沃特勒表示：「總體而言，鑑於選舉結果明確，高市的刺激政策路徑也更加清晰，這對日經指數來說是個好消息。然而，隨著自民黨的財政刺激計劃實際上獲得綠燈，日圓可能面臨進一步下行壓力。」

基準東證指數週五收於歷史新高，今年以來已上漲超過8%，而衡量已開發市場股票的全球指數僅小幅上漲約2%，因為市場預期高市倡導的增加支出將刺激經濟成長。

上週日圓兌美元下跌1.6%，至157.22，使其接近160附近的區域，此前日本當局曾因該區域而介入市場捍衛日圓。

