櫻桃甜甜價藏血淚！果農泣訴都是「這國」害的

〔財經頻道／綜合報導〕阿根廷櫻桃果農因智利便宜櫻桃大量湧入，加上當地天候因素，陷入困境。種植者警告，1 月和 2 月的進口量將是5年平均水平的3倍，壓低阿根廷國內櫻桃價格，並導致本地櫻桃在供應高峰期到來之前銷售困難。

《Cherry Times》報導，大量智利櫻桃湧入阿根廷，對價格帶來壓力，阿根廷櫻桃生產商協會（CAPCI）呼籲採取措施維持生計。

阿根廷櫻桃生產商協會（CAPCI）主席卡米尼蒂（Aníbal Caminiti）表示，1月和2月的智利櫻桃進口量將是過去5年平均水平的3倍，而且除了價格調整之外，本土櫻桃的銷售也變得異常困難。他坦言，阿根廷櫻桃的競爭力正在下降。

報導說，阿根廷櫻桃陷入困境的背後隱藏著一個結構性因素，那就是規模。數據顯示，阿根廷每年櫻桃產量約1.4萬噸，而智利的產量約為62.5萬噸。CAPCI 強調，這種差距不僅重塑了供應，加上智利成本相對較低，智利散裝櫻桃湧入之後，往往會降低當地市場的價格「底線」。

從智利的角度來看，生產和出口環境有助於解釋櫻桃為何不斷尋求新的市場和目的地。智利國家出口促進局（Odepa）的《水果公報》報告稱，在2024年9月至2025年4月產季，櫻桃是智利最大的新鮮水果出口產品，離岸價達到33億美元，出口量達到62.5萬噸，與上一產季相比，出口量顯著增長。

同一份報告還指出，智利對中出口量的增加導致平均出口價格下滑，這表明國際市場競爭更加激烈，需要最大限度採取替代方案。因此，阿根廷成為智利櫻桃出口選項之一。

阿根廷櫻桃生產商協會（CAPCI）主席卡米尼蒂承認，從阿根廷消費者的角度來看，供應量的增加可能會提振這種傳統上昂貴的產品的消費。但對於當地果農而言，在目前情況下智利櫻桃的湧入意味著競爭，除非解決內部成本問題，否則難以持續。

除了智利櫻桃湧入外，阿根廷還面臨天候因素干擾。由於惡劣天氣的影響，阿根廷櫻桃產業在去年10月至12月期間僅出口3760噸，年減38%，與過去五年同期平均出口量相比下降19%，正面臨自2019年以來最糟糕的季節。2025/26產季阿根廷櫻桃出口季的開局遠不樂觀。

除了出口量下滑之外，2025/26產季阿根廷櫻桃的出口目的地結構也明顯變化。與2024年第四季相比，這種變化尤為顯著，當時中國是阿根廷櫻桃出口的主要目的地，占出口總額的36%，其次是美國，佔30%。然而，在2025年第四季，領先地位發生變化，美國占出口總額的36%，而中國則下降到26%。

數據顯示，美國市場成長了6個百分點，而中國市場則下降12個百分點。這種變化並非偶然，也並非只是暫時性，它反映了阿根廷出口商有意降低對中國市場的依賴。2025 年第四季阿根廷櫻桃對中國的出口狂跌 60%，這意味著運往中國市場的櫻桃數量減少約 1200 噸。

