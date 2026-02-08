確保資安！美國禁用中國車聯網軟體 與中國供應鏈「脫鉤」

自3月17日起，美國禁止在車輛的雲端連接系統中使用中國軟體，以防止車載攝影機、麥克風及全球定位系統（GPS）定位功能被外國對手利用，美國汽車業已加緊檢查並清除這些技術，以與中國供應鏈進行「脫鉤」。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕現代汽車搭載了大量的聯網設備，其中很多都含有中國技術。《華爾街日報》報導，自3月17日起，美國禁止在車輛的雲端連接系統中使用中國軟體，以防止車載攝影機、麥克風及全球定位系統（GPS）定位功能被外國對手利用，美國汽車業已加緊檢查並清除這些技術，成為美國能否與中國供應鏈進行「脫鉤」的一次關鍵考驗。

美國汽車創新聯盟（AAI）政策主管凱恩（Hilary Cain）表示：「這是數十年來最具影響力、最複雜的汽車法規之一，該法規要求對供應鏈進行深入核實，並設定了急迫的合規時間表。」

請繼續往下閱讀...

汽車製造商需要向美國政府證明，自3月17日起，其產品的核心零組件不包含在中國，或由中國公司編寫的代碼。該規定還涵蓋高級自動駕駛軟體，並將從2029年開始擴大到聯網硬體。此外，由中國或中資控股公司生產的聯網汽車也將被禁，無論其軟體來源出處。

這個期限為美國汽車業降低對中國零組件依賴的努力注入了新的急迫性。這個轉變始於COVID-19疫情期間的供應鏈中斷，並在地緣政治緊張局勢加劇的情況下加速進行。美國電動車大廠特斯拉去年已決定，在其美國製造的汽車中停用中國供應商的零組件。

富豪汽車執行長薩謬爾森（Hakan Samuelsson）表示：「不應有來自中國的關鍵半導體零組件，這一點很容易核實。更具挑戰性的是，要確保車輛收集的任何數據絕對不會傳輸至中國。」

汽車製造商通常向大型供應商採購電子設備，而這些大型供應商有時會從中國的小型供應商或合資企業取得軟體，而他們不願分享原始碼，因為這是他們的智財權。

即使能明確識別出中國軟體，汽車製造商也難以迅速更換替代方案，因為汽車代碼往往是訂製化的，在現有車輛修改代碼存在風險。

網路專家指出，若汽車製造商和供應商能證明已透過其他方式化解相關風險，部分企業將獲得上述軟體禁令的臨時豁免。美國商務部工業安全局（BIS）也允許汽車製造商使用在3月17日前轉讓給非中國實體的中國代碼。

資安業者Finite State執行長懷克豪斯（Matt Wyckhouse）表示，這項豁免條款已引發一波企業重組潮，全球供應商正遷移其駐中軟體團隊，中國企業則在為西方市場業務尋找新買家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法