燒錢機器不是玩笑！汽車專家勸「立即停止購買」這6輛豪華車

〔財經頻道／綜合報導〕多數人在花大錢買豪華車時，心中都會有一套「應該得到的標準」，但事實上，高端品牌往往伴隨價格過高、保養費昂貴、維修頻繁等問題。《GOBankingRates》訪問了2位汽車專家，分別是German Car Depot修車廠的老闆Alan Gelfand，以及線上專家諮詢平台JustAnswer的汽車專家Chris Pyle，請他們點名哪些豪華車「根本不值得買」，兩人毫不保留地給出了答案。

1.Range Rover Sport：專家指，別指望Land Rover會在可靠度排行榜上名列前茅。根據《消費者報告》最新整體品牌評比，Land Rover在32個品牌中排名倒數第30名。

這個品牌不僅購買價格高昂，維修與保養成本同樣驚人，而且故障頻繁。Pyle指出，「零件不便宜，工資也高，因為很多維修廠根本不願意接這種車，你最後只能回原廠。更糟的是，一次故障的修理費往往是幾千美元，而不是幾百。」Gelfand也認同，並特別點名Range Rover Sport是維修技師眼中最頭痛的車款之一。

2.BMW 7系列：雖然有人認為新款BMW 7系列比2002至2010年的舊款更可靠，但Gelfand指出，現代7系列也有自己的麻煩，BMW的旗艦7系列搭載大量先進科技，但正是這些系統，導致保固期過後頻繁出現故障，維修費用非常高昂。他表示，電子系統問題太常見，讓二手市場價值大幅下滑，成為一筆失敗的投資。

3.Mercedes-Benz CLS：兩位專家各自點名不同的賓士車款，但共通點是都讓維修技師忙翻天。Pyle說，「Mercedes-Benz C-Class是修車廠的常客，不管是內裝還是引擎室，總有東西出問題。技師修好後常會笑著說『很快再見』，而且不是同一個地方壞，是每次都有新問題。」Gelfand則指出，更高階、已於2023年停產的CLS豪華房車，根本是高價陷阱，懸吊與電系統頻繁故障，維修成本高昂，與其他賓士車款相比，完全不符合其高價定位。

4.Audi A3：豪華車的一大賣點是性能，例如操控、科技與動力。但談到動力，Pyle對Audi A3有所保留，他說，「這款車的引擎輸出偏弱，它被設計成兼具豪華感與省油表現的車款，但動力真的少了點火力。」他補充說，「雖然不至於讓你只能看到別人車尾、被卡在慢車道，但你很可能會被價格更低、性能更強的車輕鬆超車。」

5.Cadillac Escalade：Escalade走的是「越大越好」路線，吸引想要更多空間、座位與載物能力的消費者。它與 IQ、ESV、IQL 車型都入選《MotorTrend》2025 年「最大型 SUV」前十名，但尺寸龐大也正是問題之一。Gelfand 表示，「Escalade外型氣勢十足，但實用性其實不高。車身過大導致操控困難、油耗表現差，內裝品質也不如歐系對手，但養車成本卻依然很高。」

6.Genesis GV80：先進科技對許多買家很有吸引力，但「科技太多」反而可能成為負擔。《Scientific American》曾指出，現代汽車因科技複雜，維修更貴、操作更困難，甚至可能分散駕駛注意力。Pyle認為Genesis GV80就屬於「科技過頭」的車款，他說「它確實有很棒的功能，例如盲點變換車道的環景影像系統，但整體來說真的太多了。」

