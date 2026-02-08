韓國股市市值反超台灣 全球第八 追過德國

韓國股市總市值躍升至全球第八位，繼超越德國之後，又超越台灣。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒周日（8日）報導，韓國股市市值反超台灣。韓國綜合股價指數（KOSPI）突破5000點，韓國創業板指數（KOSDAQ）同時突破1000點，韓國股市總市值躍升至全球第八位，繼超越德國之後，又超越台灣。

根據韓國交易所資訊系統顯示，截至週五收盤，KOSPI、KOSDAQ和KONEX三大市場的總市值達到4.8千兆韓元（約台幣103.6兆元），略高於台灣證券交易所的市值。

根據世界交易所聯合會的數據，截至去年12月，全球89家證券交易所的市值以美元計價排名第13位。當時，納斯達克以37.5兆美元位居榜首，紐約證券交易所以31.4兆美元緊追在後。上海證券交易所以9.3兆美元排名第三，其次是泛歐交易所（7.8兆美元）、日本交易所集團（7.6兆美元）、深圳證券交易所（6.2兆美元）、香港交易所（6.1兆美元）、印度孟買證券交易所（5.29兆美元）、印度國家證券交易所（6.1兆美元）、印度孟買證券交易所（5.29兆美元）、印度國家證券交易所（5.274.4億美元）。台灣地區以3兆美元排名第11位，德國以2.9兆美元排名第12位，韓國以2.76兆美元排名第13位。

如果以國家或地區而非單一交易所進行排名，韓國股市市值在去年底位列全球第十，落後於美國、中國、歐盟、日本、香港、印度、加拿大、台灣和德國。

今年以來，隨著韓國綜合股價指數（KOSPI）和韓國創業板指數（KOSDAQ）的飆升，韓國股市的排名迅速上升。截至上週五，KOSPI和KOSDAQ較去年底分別上漲了20.8%和16.8%，在主要國家基準指數中分別位居漲幅榜首和第三。同期，韓國股市總市值成長了20.39%。相較之下，德國DAX 30指數和台灣加權指數分別上漲了0.94%和9.73%。

證券業仍然樂觀地認為，韓國股市的擴張動能將持續一段時間。本月初，全球投資銀行摩根大通將韓國綜合股價指數（KOSPI）的基本目標價上調至6000點，多頭目標上調至7500點。 NH投資證券近期也將KOSPI的12個月目標價從5500點上調至7300點。

