太慘了！中共智庫吐實中國GDP恐崩跌至2.5％ 慘遭台灣狠甩

中共智庫指出，若不進行市場改革，第十五個五年規畫期（2026年至2030年）及之後10年的經濟成長率，恐跌至2.5%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟有多慘，中共智庫說實話了。中共中央黨校國際戰略研究所學者表示，若不進行市場改革，第十五個五年規畫期（2026年至2030年）及之後10年的經濟成長率恐跌至2.5%。這與台灣經濟表現大相逕庭，瑞銀6日進一步上調對台灣2026年GDP增長的預測至6.9%，高於目前市場共識的4.0%。瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎（William Deng）盛讚，台灣已成為亞洲增長最強的經濟體。

南華早報8日報導，在北京準備公佈其下一個五年計畫和2026年的經濟政策重點之際，決策者正努力應對國內外的一系列挑戰，並透過加速創新和提高國內消費來促進中國的長期發展。一位中國著名經濟學家警告，中國的長期成長軌跡將取決於市場改革的推行，若不採取行動，未來幾年中國的潛在經濟成長率恐降至2.5%左右。

請繼續往下閱讀...

中共中央黨校國際戰略研究所原副所長周天勇，2月1日在社群平台微信發表文章指出，「我們對十五五規劃期（2026年至2030年）及之後10年的預測是，潛在成長率約為2.5%。」

這項預估值遠低於中國去年公佈的5%的成長率，也低於北京方面設定的4.17%的年均成長率。

周解釋，由於供給面壓力不斷增加，需求面也存在很大的不確定性，包括固定資產投資、家庭支出和商品出口等面向。他指出，在供給面，行政規劃導致大量勞動力、資本和土地未充分利用或錯配，拉低了效率。同時，許多農村居民和城市農民工尚未充分受益於工業化，他們的消費能力受限於相對較低的收入。

他認為，高增長不會永遠持續下去，但只要打破「體制僵化」，提高居民收入，中國仍有充足的空間迎來新一輪增長，包括活用閒置資源，提高家庭收入，提振農村居民、農民工和低收入城鎮群體的消費潛力，經濟就有成長空間。

中國政府將於3月公佈2026年GDP成長目標。報導指出，北京今年可能將目標區間設定為4.5%至5%，這與自2023年以來每年設定的「5%左右」的目標有所不同。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法