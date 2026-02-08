175年玻璃製造商虧損20年 從灰姑娘變AI超級明星

在全球為因應人工智慧驅動的未來而展開的運算能力建構競賽中，材料科學領先者康寧公司（Corning）的電纜已成為首選連接器。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕一家曾經為湯瑪斯愛迪生生產玻璃燈泡的公司，經營歷史已經175年，卻在光纖電纜領域虧損近20年。不過，隨著人工智慧產業興起，這家公司突然成為AI超級明星。

華爾街日報報導，在全球為因應人工智慧驅動的未來而展開的運算能力建構競賽中，材料科學領先者康寧公司（Corning）的電纜已成為首選連接器。這種看似不起眼卻蘊含高科技的元件，其「灰姑娘」般的成功故事，不僅為這家擁有175年歷史的公司帶來了巨大的收益，也證明長期在創新理念上堅持不墜，經歷長期虧損最終會帶來豐厚的回報。

康寧股價徘徊在歷史高點附近，這主要得益於近期宣布與Meta公司達成一項價值60億美元的協議，康寧將為Meta公司快速成長的人工智慧資料中心網路供應光纖電纜。

康寧表示，公司正在與其他公司洽談更多類似交易。此外，康寧還在研發一項可能成為其下一個重大突破的技術，用於伺服器內部、而非僅僅連接伺服器的光纖。

直到最近，光纖主要用於連接網路節點，有時甚至跨越數千英里的地下和水下。光纖的傳輸顯得特別重要。自2005年起擔任康寧公司首席執行長溫德爾·威克斯表示，「即使在短距離內，用光子傳輸數據的效率也是用電子傳輸的三倍」。「而在長距離傳輸中，效率則高達20倍左右。」

康寧公司之所以能實現光纖技術的革新，是因為該公司幾乎所有環節都堅持自主研發，不外包任何業務。就連生產光纖和光纜的機器都是康寧自己設計的。

康寧公司目前在全球擁有約5萬6000名員工。與許多資料中心供應商一樣，康寧的光纖產品已經供不應求。

無論人工智慧產業能否實現其成長目標，成熟企業和新興企業都將繼續尋求康寧及其少數幾家全球競爭對手所生產的高品質光纖。而康寧已經找到了下一個成長點：輝達正在探索直接採用康寧「共封裝」光學元件的伺服器。

