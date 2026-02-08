對中貨物貿易逆差增至1.9兆元 法媒：依賴加深危及法國經濟

2025年法國對中國的貨物貿易逆差達502億歐元。圖為去年12月初，法國總統馬克宏（左）訪問北京，與中國領導人習近平握手致意。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕法國《費加洛報》（Le Figaro）近日報導，2025年法國對中國的貨物貿易逆差達502億歐元（約新台幣1.9兆元），顯示貿易持續失衡，龐大逆差意味著法國在幾乎所有製造業領域越來越依賴中國，國家經濟將面臨極大風險。

報導說，法國與中國的貨物貿易逆差從2024的465億歐元（新台幣1.7兆元）增至2025年的502億歐元，而2025年法國整體貨物貿易逆差為692億歐元（約新台幣2.6兆元），約72%可歸因於與中國的貿易失衡，且還未計算湧入法國的數百萬中國包裹，因此實際數字可能更糟。

法國海關數據顯示，2025年來自中國的藥品總值增逾1倍，從2024年的10億歐元（新台幣374.4億元）增至23億歐元（新台幣861億元）；法國從中國進口的電子產品、機械以及電動車持續成長，而法國對中國出口（主要為航太與奢侈品）則出現疲軟。

此外，美國提高關稅也促使中國將產品轉向其他市場，從2024年到2025年，中國對美國出口額下降20%，主要轉向亞洲，但歐洲國家也受到影響。例如，中國對義大利出口增加11%，對德國增加10%，對法國增加7%。

根據法國海關的數據，同一時間，越南、印尼、柬埔寨對法國的出口額顯著增加，主要出口商品為紡織、服裝、皮革、鞋類，以及資訊、電子和光學產品，研判部分東南亞國家可能被當作中國產品向法國和歐盟出口的轉運站。

《費加洛報》引述法國官員談話批評中國透過國家補貼（如電動車與低價工業品）低價傾銷歐洲，損害了歐洲的工業競爭力。

法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）受訪時警告，若法國無法有效控制包括貿易在內的各項赤字，國家經濟將面臨極大風險。今年法國公共赤字占GDP比預計達 5.3%。

法國總統馬克宏去年12月初訪問中國後表示，這種貿易失衡現象不能持續下去，否則可能加速歐洲產業消失，並警告若中國不做出回應，歐洲將不得不在未來幾個月採取有力措施，像美國一樣，對中國產品徵收關稅。

