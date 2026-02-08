1200萬住家竟成負擔！76歲阿公悲吐「退休生活崩盤」慘況

日媒以真實案例揭示，對高齡者而言，持有老舊房子不再等於穩定資產，購屋與老屋管理策略需謹慎評估。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕原本以為房子是資產，卻可能成為老後沉重負擔。日本一名76歲老翁與妻子35年前自建房子，土地與建物共花6000萬日圓（約新台幣1195萬元）。然而，屋齡45年的住宅不僅維修費用高昂，還面臨地價下跌、周邊生活機能衰退，讓這棟房子成為「賣不掉的負資產」，對老年生活造成巨大壓力。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在神奈川縣郊區的木村和夫（化名）表示，當初購屋時規劃以30年貸款分期償還，並預期退休後可依靠年金安穩生活。

然而，實際收支並未如預期。和夫目前的年金收入約每月22萬日圓（約新台幣4.4萬元），本應足以維持日常生活，但住宅老化改變了整個家計。

他說，「五年前屋頂開始漏水，檢查後被告知整個屋頂更換與外牆粉刷需約300萬日圓（約新台幣60萬元），我們哪有這筆存款？最後只能反覆做數萬元的臨時修繕，但每逢大雨，屋內仍會漏水。」

此外，當地地價也在下滑。距離車站需搭公車的住宅區空屋逐漸增多，最近的超市也已撤退。和夫曾考慮搬入公寓以減輕管理負擔，並諮詢房仲。卻遭房仲告知房屋老舊、價值幾乎為零，拆除費用高達200至300萬日圓（約新台幣40至60萬元），即使出售土地，扣除拆除費後幾乎無法回收成本。

由於賣不掉，他們只能繼續居住，但固定資產稅與維修支出仍持續增加，讓原本預期的退休生活陷入困境。他無奈嘆「我原以為房子是資產，但對我們來說，反而成了無法擺脫的重擔。現在已經無計可施，老實說，若是租屋，反而生活會輕鬆得多。」

專家提醒，對高齡者而言，持有老舊自宅不再等於穩定資產，維修費、稅負與出售困難可能成為退休生活重大壓力，購屋與老屋管理策略需謹慎評估。

