賭贏了！南韓公務員融資800萬歐印SK海力士 結局曝光

南韓公務員融資買入SK海力士股票，曾面臨持股下殺的困境。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕太瘋了！南韓投資專家近來在部落格分享了特殊案例，有個30來歲公務員去年11月花了5億韓元（約新台幣1080萬元）買入SK海力士股票，其中3億9049萬6000韓元（約新台幣842萬元）為融資，在持股下殺時一度心情沉到谷底，所幸回漲後賣出，賺了10％，但專家不建議這種投資方式。

據《朝鮮日報》報導，從這名公務員當時的證券帳戶可以看到，他總計持有SK海力士814股，每股均價61萬9000韓元（約新台幣1.3萬元），市值為5億386萬6000韓元，這確實和海力士去年11月上旬的股價差不多。

不過，SK海力士在其買進後就持續下跌，一度逼近每股50萬韓元（約新台幣1萬元），導致公務員被券商追繳保證金，只能將8000萬韓元（約新台幣172萬）的融資轉現股，才避免被強制賣出賠錢。後續在融資3億韓元的情況下，公務員每月還要交給券商260萬韓元利息（約新台幣5.6萬元）。

投資專家透露，公務員之後幸運等到SK海力士上漲，陸續賣掉，賺了5000萬韓元（約新台幣108萬元）左右。專家表示，雖然公務員最終獲利，但這不是理想的投資方式，比較像是進入瘋狂和偏執的狀態，自己完全不會這樣做。

