省錢省過頭慘變窮？過來人苦勸快改掉3習慣

日本省錢達人以過來人經驗，勸請大家改掉3習慣。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕省錢省過頭恐因小失大，不僅影響身體健康，也會造成生活品質下降、人際關係緊張，甚至越來越窮。日本省錢達人以過來人經驗，勸請大家改掉3習慣，一是極度節儉恐讓人精神疲憊，無法持久；二是不划算的省錢方式，付出的精力和獲得的利益不成正比；三是只擁有現金資產，最終被通膨侵蝕購買力，反而變窮。

日本家庭主婦三木ちな是節儉生活專家。他分享，自己熱愛省錢，奉行節儉之道。剛結婚時真的存不下多少錢，最後全都浪費掉了。

他以過來人經驗，親曝3種親身嘗試過卻發現適得其反的節儉方法，說明如下：

1、大幅削減開支：三木ちな一開始信奉「不花錢就能省錢」理念，甚至把必要的開支都削減到最低限度。由於積蓄不多，變得極為節儉。除了減少外出用餐的次數、不再買新衣，甚至做任何事之前都會先問自己：「這樣做會不會浪費？」，這樣做確實省下不少錢，但節儉的日子讓人精神疲憊。

他說，過度節儉，即使省了錢，幸福感也會直線下降。這種節儉的生活方式自然無法長久。如今他理性看待自己的消費，減少不必要的開支，但確保把錢花在真正需要的地方，決定何時消費，而不是一味地削減開支。

2、不划算的省錢方式：三木ちな說為了省錢什麼都願意嘗試。例如一大早就起床去超市買便宜幾日圓的雞蛋，確實省了錢，後來意識到，這純粹是浪費時間。即使能減少開支，如果付出的精力和獲得的利益不成正比，那就有點浪費了。特別是有了孩子之後，三木ちな徹底放棄了「用時間省錢」的策略。要長期可持續省錢，關鍵在於要懂得成本效益。

3、只持有現金資產：過去，三木ちな看到銀行存摺上的數字不斷增長，就感到如釋重負。後來我意識到，如果把錢都以現金形式持有，就存在「價值不會成長」的風險。換句話說，隨著物價持續上漲，會擔心現金的價值未來可能會下降。

為了降低這種風險，在過去幾年裡，三木ちな開始把一些暫時不打算使用的錢，投入投資和保險，不再把所有資產都以現金形式持有，感覺自己能夠更有效為未來儲蓄所需的資金。

三木ちな強調，與其拼命存錢，有時反而需要「停下來」，目前他已經停止「極端節儉」、「不划算的省錢方式」以及「只持有現金資產」，但每個人的適合方法因人而異。

