打工也能讓年終翻倍 唯數娛樂旗下Worky 推「點時成金爭奪戰」

唯數娛樂旗下Worky 推「點時成金爭奪戰」。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕以遊戲起家的唯數娛樂，董事長為許書綺，老公為知名藝人「小馬」，近年來除遊戲發行、電子商務事業外，更拓展至人力媒合領域，旗下人力媒合平台 Worky 推出以工時累積為核心的獎勵機制「點時成金爭奪戰」，今年1-2月發出總獎金高達200萬元，引發打工圈熱烈討論。

Worky今年以來推出「點時成金爭奪戰，Worky 幫你加薪」將打工者依照平台總累積的工時進行排名，只要進入排行榜，就能獲得現金回饋，活動設計以穩定投入、持續上工為評分標準，鼓勵打工者長期使用平台、累積經驗與收入。

請繼續往下閱讀...

Worky表示，每月總獎金100萬，只要在該月總累積工時進入前1000名即可獲得獎金，頭獎更獨得3萬元，活動推出第二個月，戰況明顯升溫，1月冠軍由累積工時245小時的王小姐奪下，抱走3萬元大獎，以時數計算，等同每小時直接加薪122元，時薪達到342元，甚至比春節年貨大街的打工時薪還高出許多。

小馬（倪子鈞） 也指出，「我們常笑說，這些人是真的把 Worky 當成遊戲 App 在用，每天破關、每天累積。只要來用，就不怕你賺！」Worky 同步推出「供膳體檢補助」方案，只要在平台累積30小時工時，前往政府核准的體檢中心完成餐飲人員檢查，並取得體健報告，即可獲得1500元獎金回饋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法