傳SpaceX推遲火星計劃 重心轉向2027年登月任務

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司「SpaceX」傳出，已推遲原定於今年執行的火星計畫，轉而將重心放在一項承諾已久、為美國航太總署（NASA）執行的登月計畫上。

馬斯克去年曾表示，計畫在2026年登陸火星。但現《華爾街日報》援引知情人士報導，SpaceX近期已向投資人說明，公司將優先推進登月任務，火星計畫則延後至較晚時程。另有消息人士指出，SpaceX目標在2027年3月實現一次無人登月。

報導指出，這項策略調整，正值SpaceX收購馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI之後。該交易使合併後公司市值達1.25兆美元（約新台幣39.49兆元），同時也為SpaceX未來可能在今年夏季進行首次公開募股（IPO）鋪路。

馬斯克日前在宣布2家公司合併的內部備忘錄中，描繪了在月球建立永久據點的藍圖，並將其視為人類邁向更深層太空探索的重要基地。他表示，太空資料中心所帶來的能力，將成為月球基地、火星文明，乃至人類向宇宙擴張的關鍵支撐。

報導指出，登月計畫亦是NASA「阿提米絲（Artemis）」計畫的核心。NASA已委託SpaceX 改造星艦（Starship）火箭，使其能在月球軌道與太空船會合，搭載太空人並將其送往月球表面。為此，SpaceX已運用來自NASA的數十億美元資金，持續開發這款高度超過400英尺、主打完全可重複使用的巨型火箭。

然而，SpaceX要在2027年3月如期完成登月任務仍面臨挑戰，包括必須證明星艦能夠頻繁發射，並在地球軌道上成功進行燃料補給。NASA官員過去亦曾公開表達對進度落後的擔憂，並希望引入更多競爭者。

對於上述報導，SpaceX目前尚未回應媒體的置評請求。

