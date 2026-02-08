台灣人愛去的旅遊勝地太髒 印尼總統氣炸開嗆丟臉丟到國外

峇里島Kuta海灘堆滿垃圾，許多專家呼籲加強廢棄物管理執法與教育。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕印尼峇里島擁有夢幻般的海灘與熱帶氣候，成為台灣人度假勝地之一，因當地垃圾汙染問題嚴峻，連印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）也受不了，公開批評峇里島省政府，直言垃圾問題可能會損害國家旅遊業，並損害印尼的國際形象。

南華早報報導，峇厘島2025年接待了690萬名外國遊客，較2024年的630萬有所增加。不過，印尼總統普拉伯沃上週公開抨擊峇里島省長科斯特（Wayan Koster），表示他收到外國政要對峇里島清潔狀況的投訴。

他指出，最近訪問峇里島的幾位外國官員曾直接向他抱怨該島的衛生狀況。他提及，「在南韓，我見過許多知名人物，部長、將軍，有時甚至是軍人，他們言辭直率的說峇里島現在骯髒不堪、不友善。」

普拉伯沃還展示去年12月峇里島海灘被垃圾覆蓋的照片，直言「印尼很美，遊客想來，但他們看到的是貧民窟。他們想去峇里島，但峇里島的海灘很髒，遊客看到垃圾怎麼可能來？」

普拉伯沃認為，科峇里島省長科斯特在處理廢棄物問題上「反應緩慢」，即使擁有動員島上450萬人口進行清理行動的權力。普拉博沃威脅，若峇里官員無法勝任，將動用軍隊定期清理。

普拉伯沃發出警告數日後，峇里島警方、軍方及環保機構人員合作清理島上多個海灘，如Kuta 和 Kedonganan。

