用iPhone抵制美國？ 丹麥瘋傳「反美APP」 網笑：邏輯死亡

丹麥民眾在哥本哈根超市使用「Made O'Meter」APP掃描商品，試圖透過AI辨識來抵制美貨。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普曾放話想「買下格陵蘭」惹怒丹麥人，引爆一波反美情緒。丹麥開發者順勢推出一款名為「Made O'Meter」的 APP，號稱能用人工智慧（AI） 掃描商品條碼，幫消費者揪出美國貨並予以抵制。不過專家一句話突破盲點：「你們是在 App Store 下載這軟體的吧？」讓這場科技抵制行動充滿了黑色幽默。

據《美聯社》報導，隨著美丹關係一度因「購島風波」緊張，丹麥出現了數款反美 APP，其中「Made O'Meter」下載量在危機高峰期三天內就暴衝3萬次。 這款APP功能相當先進，開發者羅森費爾特（Ian Rosenfeldt）表示，它結合了AI技術，用戶只需對著超市貨架掃描，系統就能辨識產品產地。使用者可設定「拒買美貨」或「只買歐盟貨」，APP甚至會貼心推薦「非美製」的替代商品，號稱準確度高達95%。

請繼續往下閱讀...

另一款名為「NonUSA」的 APP 也在年輕人間爆紅，下載量突破10萬次。21歲的共同開發者皮佩爾（Jonas Pipper）說，許多丹麥人覺得被川普羞辱，透過這種「高科技抵制」，他們感覺奪回了一點尊嚴和主控權。

不過，這場抵制行動在專家眼裡卻顯得諷刺。哥本哈根大學經濟學副教授葛拉韋特（Christina Gravert）直言，丹麥超市裡的美國商品其實很少（僅約1%到3%，多為堅果、酒與糖果）。 她一針見血地指出，丹麥人生活中最依賴的美國貨，其實是「微軟（Microsoft）的軟體」與「蘋果（Apple）的 iPhone」。

報導指出，諷刺的是，這些號稱反美的APP，正是透過Apple的App Store和Google的Play Store 載的。這顯示了在全球化科技生態下，想要完全「脫美」，恐怕比登陸格陵蘭還難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法