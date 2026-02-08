這國咖啡鞏固台灣邦交 咖啡教父穿針引線 精品咖啡引進竹科和台積電

一杯咖啡成為文化和商業交流的橋樑，推廣瓜地馬拉咖啡有助於加強台灣與瓜地馬拉之間的邦交連結。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導指出，瓜地馬拉的咖啡在台灣鞏固其作為優質產品，以及台灣和瓜地馬拉兩國友誼象徵的形象。台灣咖啡界教父湛盧咖啡廖國明在訪談中表示，全世界最好的水洗咖啡產自瓜地馬拉。廖國明也分享他將瓜地馬拉咖啡引入台積電的經歷。

湛盧咖啡是台灣精品咖啡界元老級的品牌，創辦人廖國明從十幾年前精品咖啡潮流剛剛開始的時候，就踏入這個領域。他深耕咖啡逾20年，成功將精品咖啡帶進科學園區，成為工程師的神隊友。

中美洲媒體Centroamerica360報導，廖國明表示，瓜地馬拉被認為是優質水洗咖啡的產地。他在接受電視台採訪時中強調，瓜地馬拉咖啡的品質以及當地咖啡農一絲不苟的製作工藝。他指出，這些因素直接影響咖啡的最終風味。

廖國明解釋說，每個階段的一致性和控制，是瓜地馬拉咖啡與其他產地咖啡的區別。他讚揚瓜地馬拉咖啡農的辛勤付出。強調瓜國農民在種植和挑選每一顆咖啡豆時所付出的細緻入微的努力。

他說，這種紀律對他作為精品咖啡的採購者和推廣者的經歷產生了深刻的影響。此外，他還指出，瓜地馬拉咖啡保持著高品質標準，這有助於其在亞洲等要求苛刻的市場中佔有一席之地。

報導指出，湛盧咖啡是在瓜地馬拉國家咖啡協會（ANACAFÉ）的支持下採購咖啡。得益於此，該公司從瓜地馬拉八個主要的咖啡產區購買咖啡豆。

這個過程能夠實現風味選擇的多樣性，並加強產品的可追溯性，它還能確保與咖啡種植區的直接連結。這樣一來，瓜地馬拉精品咖啡就能帶著清晰的產地資訊進入台灣市場。

廖國明分享他將瓜地馬拉咖啡引入台積電的經歷。這項措施讓公司工程師們在日常工作中能夠享用瓜地馬拉咖啡。正如他解釋的那樣，咖啡已經融入日常工作流程中。目標是在一天之初提供一杯高品質的飲品。這項聯繫擴大瓜地馬拉咖啡在台灣高階企業場所的影響力。

推廣瓜地馬拉咖啡也有助於加強台灣與瓜地馬拉之間的邦交連結；一杯咖啡成為文化和商業交流的橋樑。該倡議透過高價值農產品的交換加強雙邊關係，並有助於兩國間的合作。因此，瓜地馬拉咖啡在台灣鞏固了其作為優質產品和兩國友誼象徵的形象。

