北市就服處春節前最後徵才！釋1千工作機會 月薪最高達7萬

北市勞動局就業服務處2月10日至2月13日，共邀集27家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達1078個工作機會。（台北市勞動局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕農曆年前最後一波徵才！台北市就業服務處與26家企業合作，將於10日至13日在就業服務站辦理現場徵才活動，釋出超過1千個工作機會。除了連鎖零售業、飯店以及長照機構外，這次也新增多媒體傳播公司秘書與烘焙製作等職缺，提供橫跨民生服務、健康照護與娛樂產業的多樣就業選擇。

就服處表示，參與徵才的產業以零售產業為最大宗。統一超商、全家便利商店、萊爾富、三商家購（美廉社）及全聯實業（大全聯）等連鎖品牌，皆招募第一線門市人員與儲備幹部。另，萊爾富更釋出多項總公司職缺，包含門市稽核、採購、鮮食研發、會員經營、數位行銷企劃及網管資安工程師等，為想從門市一路累積實力、邁向後勤或專業職位的求職民眾。

請繼續往下閱讀...

連鎖零售業向來以彈性排班、就近上班深受求職者青睞，搭配完整教育訓練與透明升遷制度，不僅適合初入職場的新鮮人，也適合需要兼顧生活彈性的二度就業或轉職族群。

就服處指出，這週徵才活動迎來多家新血加入，職缺選擇更加多元。首次參與的台灣山崎麵包，開出麵包門市與製作人員職缺；時藝多媒體傳播聚焦大型展演籌備與策劃，開出月薪40K以上、薪資可再議的總經理秘書職缺。

就服處說，餐飲旅宿業也有豐富職缺選項，包含寒舍餐旅管理顧問、北投老爺酒店、瓦城泰統、貳樓餐飲、喬治兄弟、三商餐飲等知名品牌齊聚。這次徵才廠商還包括良品嚴選（洪瑞珍三明治）、屈臣氏、新加坡商傲勝全球（OSIM）、華資粧業（資生堂）、微笑單車（YouBike）、錢櫃企業、凱明，以及台北市立聯合醫院、誠達、聯承、愛關懷、四正勤等醫療長照機構。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法